



Об этом заявил сегодня министр МЧС РФ Владимир Пучков, который в настоящее время находится в районах области, подтопленных в результате паводка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое состоялось под его председательством, Владимир Пучков уделил особое внимание вопросу оказания помощи людям, чьи придомовые участки и жилые дома были подтоплены талыми водами в Кумылженском, Фроловском, Еланском муниципальных районах, а также городском округе и городе Михайловке. Напомним, в регионе вводится режим ЧС из-за паводка. Хотя первая волна паводка пошла на убыль, ожидается вторая, которая может затронуть еще несколько районов региона.

Глава МЧС России отметил грамотную работу спасателей, которые во взаимодействии с органами местного самоуправления выполняют все необходимые мероприятия по укреплению гидротехнических сооружений, оказанию адресной помощи населению. Кроме того, круглосуточно проводится мониторинг уровня воды, организовано информирование населения о выполняемых мероприятиях и складывающейся обстановке.

Во время заседания также обсуждались уже принятые меры по минимизации последствий паводка, а также комплекс противопаводковых мероприятий, который предстоит завершить в ближайшее время.

На сегодняшний день на территории четырех муниципальных районов Волгоградской области подтоплено 790 жилых домов и 2680 придомовых территорий в 31 населенном пункте. В пункты временного размещения и к родственникам отселены 359 человек, в том числе 105 детей. Жителям подтопленных населенных пунктов организована доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов.

В ликвидации последствий подтопления задействованы 714 человек и почти 200 единиц техники, в том числе 36 плавсредств. От МЧС России на месте работают 338 человек, привлечены 75 единиц техники, в том числе 22 плавсредства.



