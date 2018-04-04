Футбольный клуб «Олимпия» привлекли к суду из-за ЧМ-2018

Волгоградскую городскую общественную организацию «ФК «Олимпия» обязали получить паспорт безопасности спортивного объекта и провести категорирование стадиона, расположенного в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», вступило в силу соответствующее решение Дзержинского районного суда Волгограда. С исковым заявлением в суд обратился прокурор Среднеахтубинского района Волгоградской области. Он просил обязать футбольный клуб обеспечить контроль материалов, оборудования и конструкций, ввозимых на стадион ФК «Олимпия-2», а также установить на нем технические устройства охраны КПП, освещение по периметру футбольного поля, металлоискатель на КПП, стационарный металлообнаружитель, локализатор взрывных устройств в соответствии с требованиями к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Однако представитель ответчика ВГОО «ФК «Олимпия» иск не признал, настаивая на том, что на загородный клуб требования по обеспечению повышенного уровня безопасности и антитеррористической защищенности не распространяются, поскольку он не выбран участницами-командами в качестве тренировочной базы при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года. А категорирование стадиона проведено в составе всего комплекса загородного клуба. В суде было установлено, что, действительно, «Олимпию» не выбрала для тренировок ни одна из команд-участниц ЧМ-2018, поэтому федеральных денег на приведение стадиона в соответствии с предъявляемыми требованиями выделено не было. Суд поэтому отклонил требования в части оборудования спортивного объекта системами безопасности. А вот получить паспорт безопасности стадиона ФК «Олимпия» все-таки придется.



