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Общество
 04.04.2018 15:00

В Волгограде средний размер взятки вырос почти в 7 раз


В 2017 году в Волгограде было возбуждено 17 уголовных дел по ст. 290 УК РФ – взятка. Об этом заявил сегодня на заседании Волгоградской гордумы начальник управления УМВД по городу Волгограду полковник полиции Алексей Гусев, который выступил с отчетом об итогах работы управления за прошлый год. В рамках расследуемых дел было изъято денежных средств и наложен арест на имущество фигурантов на сумму в 15 миллионов рублей. При этом по сравнению с 2016 годом в 2017 году средний размер взятки увеличился в несколько раз – с 20 тысяч до 145 тысяч рублей. 

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Жители станицы Преображенской Волгоградской области: «Спасаем себя от паводка сами» В станицу Преображенскую Киквидзенского района пришла вода. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, подтоплено несколько десятков подворий. «Люди как могут спасают скот, вывозят вещи. А нас пытаются успокоить, мол, вода не достигла критических отметок. Над нами будто все издеваются. Как в той поговорке – «спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Если про другие районы – Кумылженский, Ольховский, Фроловский – говорят, то про нас – ни слова! А мы – тоже тонем! Но к нам министр МЧС сегодня не приехал», - с таким криком души обратились в редакцию жители станицы.  Между тем, в администрации Киквидзенского района заявили,...
Прочитана: 63 раз
Экология 04.04.2018 17:24

"Доска позора": В Волгограде вблизи главного "футбольного" проспекта гуляют крысы Огромная свалка бытовых отходов выросла за несколько месяцев практически в центре Дзержинского района Волгограда у дома №102а по проспекту Жукова. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, уже несколько месяцев никто не вывозит мусор с контейнерной площадки, расположенной во дворе. С приходом долгожданного тепла свалку заполонили крысы и другая живность. По словам жильцов, всего в 5 минутах ходьбы от этого зловонного места находится проспект Жукова, по которому совсем скоро поедут гости чемпионата мира по футболу. Люди обращались с жалобами в Роспотребнадзор и администрацию города, но, по их словам, ситуация не изменилась - свалка продолжает разрастаться. Единственное,...
Прочитана: 1176 раз
Общество 04.04.2018 17:20 (Обновлено: 04.04.2018 17:25)

В Волгограде отельера обязали уведомить клиентов о проигранном деле о дорогих номерах на период ЧМ-2018 Суд в Волгограде обязал владельца трех гостиниц, где были установлены факты завышения стоимости номеров в период проведения чемпионата мира по футболу, снизить цены и довести до сведения потребителей судебное решение на сайтах отелей, уличенных в нарушениях. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства проверили три гостиницы, принадлежащие одному индивидуальному предпринимателю, и нашли нарушения по ценообразованию. Так, в гостинице "Сталинград" (категория "три звезды"), гостинице "Галерея Парк Отель" (категория "четыре звезды") и гостиница "LITE HOTEL" (категория "две звезды") был установлен факт завышения максимальной стоимости гостиничного обслуживания в городском округе город-герой Волгоград, установленной постановлением правительства РФ от 10.02.2016...
Прочитана: 161 раз
Спорт 04.04.2018 16:12

В Волгоград приедет легенда FIFA 7 и 8 апреля в Волгограде откроется парк футбола ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в течение двух дней с 12-00 до 20-00 на верхней террасе Набережной имени 62-й Армии волгоградцев и гостей города ждет яркая и разнообразная программа. Гостем города станет легенда FIFA, экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. Мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ — все это ждет посетителей парка футбола ЧМ-2018. Гости парка смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным...
Прочитана: 2789 раз
Общество 04.04.2018 15:52

Пострадавшие от паводка в Волгоградской области получат адресную материальную помощь Об этом заявил сегодня министр МЧС РФ Владимир Пучков, который в настоящее время находится в районах области, подтопленных в результате паводка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое состоялось под его председательством, Владимир Пучков уделил особое внимание вопросу оказания помощи людям, чьи придомовые участки и жилые дома были подтоплены талыми водами в Кумылженском, Фроловском, Еланском муниципальных районах, а также городском округе и городе Михайловке. Напомним, в регионе вводится режим ЧС из-за паводка. Хотя первая волна паводка пошла на убыль,...
Прочитана: 3007 раз
Экономика 04.04.2018 14:41

С начала года в области на ряд предприятий-должников по оплате электроэнергии и их руководителей наложены штрафы от 40 до 100 тысяч рублей. Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора составлено 16 административных протоколов. Наказание понесли, в основном, местные коммунальные операторы, в том числе из Городищенского, Котовского, Калачевского, Жирновского, Нехаевского, Иловлинского районов. Как пояснили ИА «Высота 102» в отделе по связи с общественностью ПАО «Волгоградэнергосбыт», группы потребителей энергоресурсов, которые при образовании задолженности в размере двух месячных начислений обязаны предоставить гарантии погашения задолженности, определены Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей...
Прочитана: 840 раз
Происшествия 04.04.2018 14:05

В Волгоградской области объявлена чрезвычайная ситуация из-за паводка Министр МЧС России Владимир Пучков принял решение о введении на всей территории Волгоградской области режима чрезвычайной ситуации из-за паводка. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом министр заявил в Михайловском городском округе, куда прибыл сегодня для оценки ситуации. О введении режима ЧС на всей территории региона попросил министра губернатор Андрей Бочаров, объяснив это неблагоприятным прогнозом и необходимостью оказания помощи людям, чьи дома пострадали от большой воды. Синоптики дают неблагоприятные прогнозы. Так, в Волжско-Камском и Донском бассейнах отмечается большой запас воды, что крайне неблагоприятно может сказаться в скором времени на паводковой ситуации в Волгоградской области. Ожидается вторая волна...
Прочитана: 4800 раз
Общество 04.04.2018 13:24

Глава МЧС России и волгоградский губернатор поменяли вертолет на лодку Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, которые сегодня прибыли на вертолете в  Михайловский городской округ, вышли из Ми-8 и пересели в лодку для осмотра подтопленных домовладений. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", в настоящее время глава МЧС России и губернатор находятся в селе Безымянка, жители которого накануне испытали натиск стихии. Сегодня половодье в этом населенном пункте пошло на спад. В настоящее время в Волгоградской области в зоне подтопления находятся 31 населенный пункт, 790 домов в которых проживают 2137 человек, из них 396 детей и 2680 придомовых территорий. В Кумылженском и Фроловском...
Прочитана: 3755 раз
Экономика 04.04.2018 13:07

«Сбербанк» уговорили помочь обманутым дольщикам Волгограда О том, как «вылавливали» и «добивали» банкиров ради положительного результата переговоров с крупнейшим кредитным учреждением страны, обманутым дольщикам ЖК «Доминант» и «Парк «Европейский» рассказал сегодня первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Как передает ИА «Высота 102», встреча с представителями дольщиков состоялась на площадке ЖК «Доминант» - этот комплекс начинала строить печально известная в нескольких областях России компания «Квартстрой».  «Мы несколько совещаний проводили в Минстрое по объектам именно «Доминанта». Самое главное, что решение найдено. В том числе по взаимоотношениям со «Сбербанком». Вот-вот...
Прочитана: 4491 раз
Общество 04.04.2018 11:36

В Волгограде избрали нового председателя контрольно-счетной палаты города Сегодня депутаты Волгоградской городской думы большинством голосов избрали на вакантное место председателя контрольно-счетной палаты Волгограда Александра Мордвинцева - председателя думского комитета по бюджету и налогам. Как сообщает ИА "Высота 102", за его кандидатуру проголосовали 33 депутата из 34, присутствующих на заседании. Предложил Мордвинцева на должность нового руководителя КСП Волгограда глава города Андрей Косолапов. Владимир Гордин, который останется на посту главы КСП города до 27 апреля, одобрил выбор депутатов и выразил уверенность, что новом  руководителе контрольно-счетной палаты деятельность ведомства будет такой же профессиональной и эффективной.  Напомним, сегодня депутаты гордумы единогласно одобрили отставку Владимира Гордина с поста председателя КСП города. Он заявил...
Прочитана: 3446 раз
Экономика 04.04.2018 11:34

Сегодня депутаты Волгоградской гордумы единогласно удовлетворили просьбу двух рекламных компаний о введении временных льгот в 2018 году по оплате за размещение объектов наружной рекламы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с заседания гордумы. Вопрос не вызвал практически никаких разногласий среди депутатов, был поддержан администрацией города и КСП города. Размер временного стабилизирующего коэффициента, на основе которого муниципалитет выставляет рекламным компаниям счета, составит 0,75. Преференции рекламщикам приведут к выпадающим доходам бюджета Волгограда в сумме 22,4 млн рублей. Ранее, напомним, информагентство сообщало о том, что две рекламные компании – «Сити-Экспресс» и «АПР-Сити/ТДВ» обратились в гордуму с просьбой «войти в положение» и учесть...
Прочитана: 861 раз
Происшествия 04.04.2018 11:27

Адвокат задержан, по предварительным данным, при попытке дать взятку сотруднику правоохранительных органов в Волжском. Как сообщил ИА "Высота 102" источник, защитник попытался за 10 тысяч рублей добиться прекращения уголовного дела. Информация о случившемся уточняется.
Прочитана: 2754 раз
Общество 04.04.2018 11:25

Депутаты "со слезами на глазах" отправили в отставку председателя КСП Волгограда Депутаты Волгоградской городской думы на сегодняшнем заседании единогласно проголосовали за отставку председателя контрольно-счетной палаты Волгограда Владимира Гордина, сообщает ИА "Высота 102". Гордин, напомним, написал заявление об уходе по собственному желанию, хотя контракт у него истекает только 1 ноября этого года. Об этом информагентство сообщало два дня назад. Сегодня Владимир Гордин рассказал депутатам о причинах ухода с поста председателя КСП. По его словам, решение он принял сам, без какого-либо давления. Гордин пояснил, что из-за большой загруженности у него остается мало времени на семью. Он опроверг слухи о проблемах со здоровьем и возможном переезде в другой регион. Рассказал, что собирается вместе с...
Прочитана: 1719 раз
Экономика 04.04.2018 10:51

Депутаты Волгоградской городской думы сегодня проголосовали за ликвидацию двойника муниципального учреждения. Как сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала заседаний гордумы, принято решение ликвидировать МУП "Северное", так как его функции выполняет МБУ "Северное". На данный момент в МУПе остались только два сотрудника, которые занимаются процедурой ликвидации предприятия. Известно, что МУП "Северное" уже давно не выполнял муниципальных заданий и существовал почти формально.
Прочитана: 1711 раз
Общество 04.04.2018 10:46

В Волгоградской области глава МЧС РФ Владимир Пучков увидит паводок сверху В аэропорту Волгограда приземлился самолет, на борту которого находится глава МЧС РФ Владимир Пучков. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, министра встретил губернатор Андрей Бочаров. В аэропорту глава МЧС РФ, руководитель ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк и его коллега из Ростовской области Игорь Одер пересядут на вертолет и вылетят в зону затопления в северные районы Волгоградской области. Совершив облет территорий, попавших в зону паводка, они остановятся в городском округе Михайловка, где проведут совещание по сложившейся в регионе ситуации и координации действий спасательных подразделений. Напомним, режим ЧС в связи с паводком введен...
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4 апреля 15:00
В Волгограде средний размер взятки вырос почти в 7 раз Комментарии16Смотреть фотографии
4 апреля 13:24
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4 апреля 11:36
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4 апреля 06:19
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