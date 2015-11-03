В Волгограде средний размер взятки вырос почти в 7 раз





В 2017 году в Волгограде было возбуждено 17 уголовных дел по ст. 290 УК РФ – взятка. Об этом заявил сегодня на заседании Волгоградской гордумы начальник управления УМВД по городу Волгограду полковник полиции Алексей Гусев, который выступил с отчетом об итогах работы управления за прошлый год. В рамках расследуемых дел было изъято денежных средств и наложен арест на имущество фигурантов на сумму в 15 миллионов рублей. При этом по сравнению с 2016 годом в 2017 году средний размер взятки увеличился в несколько раз – с 20 тысяч до 145 тысяч рублей.



