













"Обращаю внимание всех служб и органов власти на неукоснительное выполнение всех мероприятий в рамках ЧС", - сказал Пучков. По его словам, под особым вниманием и заботой должны находиться пожилые люди и многодетные семьи, маленькие дети, оказавшиеся в зоне подтопления. Им необходимо оказать помощь, обеспечить продуктами питания. Глава МЧС России поручил провести оценку состояния подтопленных инфраструктурных объектов - дорог и мостов, а также линий электропередачи с их последующим восстановлением. В Волгоградскую область будет переброшена группировка сил по линии МЧС. Гражданам окажут помощь с уборкой территорий и расчисткой колодцев.

Министр МЧС России Владимир Пучков принял решение о введении на всей территории Волгоградской области режима чрезвычайной ситуации из-за паводка. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом министр заявил в Михайловском городском округе, куда прибыл сегодня для оценки ситуации. О введении режима ЧС на всей территории региона попросил министра губернатор Андрей Бочаров, объяснив это неблагоприятным прогнозом и необходимостью оказания помощи людям, чьи дома пострадали от большой воды. Синоптики дают неблагоприятные прогнозы. Так, в Волжско-Камском и Донском бассейнах отмечается большой запас воды, что крайне неблагоприятно может сказаться в скором времени на паводковой ситуации в Волгоградской области. Ожидается вторая волна паводка, которая может накрыть еще 10-12 районов. Ранее режим ЧС был введен в Кумылженском и Фроловском районах, Михайловском городском округе.