ПАО «Волгоградэнергосбыт»: в регионе на деле заработал механизм воздействия на нерадивых должников

С начала года в области на ряд предприятий-должников по оплате электроэнергии и их руководителей наложены штрафы от 40 до 100 тысяч рублей. Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора составлено 16 административных протоколов. Наказание понесли, в основном, местные коммунальные операторы, в том числе из Городищенского, Котовского, Калачевского, Жирновского, Нехаевского, Иловлинского районов.

Как пояснили ИА «Высота 102» в отделе по связи с общественностью ПАО «Волгоградэнергосбыт», группы потребителей энергоресурсов, которые при образовании задолженности в размере двух месячных начислений обязаны предоставить гарантии погашения задолженности, определены Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов».

«В регионе в полной мере приняты все необходимые меры для реализации закона об ответственности за непредставление обеспечения исполнения обязательств по оплате электроэнергии в виде финансовой гарантии. Составлены и опубликованы необходимые перечни потребителей. Мы неоднократно обращали внимание должников об ответственности. Однако, должной реакции не последовало, и «результат» налицо, — отметили в ПАО «Волгоградэнергосбыт». — Мы снова призываем всех потребителей электрической энергии не рисковать финансовым благополучием и деловой репутацией. Проще не допустить образования задолженности, чем попасть под действие административных санкций».

Официальные перечни потребителей региона, которые в связи с неоплатой потребленной электроэнергии обязаны предоставить финансовые гарантии, размещаются в открытом доступе на официальном сайте комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области в разделе «Деятельность» в подразделе «Перечень покупателей и потребителей энергоресурсов».

В соответствии со статьей 14.61 Кодекса об административных нарушениях в отношении тех, кто не соблюдает порядок предоставления обязательных фингарантий, предусмотрено не только наказание в виде штрафа, но также и дисквалификация руководителя предприятия на срок до 3 лет.



