Глава МЧС России и волгоградский губернатор поменяли вертолет на лодку









Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, которые сегодня прибыли на вертолете в Михайловский городской округ, вышли из Ми-8 и пересели в лодку для осмотра подтопленных домовладений. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", в настоящее время глава МЧС России и губернатор находятся в селе Безымянка, жители которого накануне испытали натиск стихии. Сегодня половодье в этом населенном пункте пошло на спад. В настоящее время в Волгоградской области в зоне подтопления находятся 31 населенный пункт, 790 домов в которых проживают 2137 человек, из них 396 детей и 2680 придомовых территорий. В Кумылженском и Фроловском районах, а также в Михайловском городском округе объявлен режим ЧС. Однако, как сообщил министру губернатор Андрей Бочаров, в скором времени ситуация ухудшится. В регионе ждут вторую волну паводка, которая накроет, по предварительным подсчетам, еще 10-12 районов.













Владимир Пучков и Андрей Бочаров сегодня на вертолете совершили облет наиболее пострадавших от весеннего паводка районов Волгоградской области. Они осмотрели ледяные заторы на реках с целью определения места подрыва, а также оценили с воздуха масштабы разлива воды и подтопления населенных пунктов в Фроловском и Кумылженском районах, Михайловском городском округе.











