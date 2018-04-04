«Сбербанк» уговорили помочь обманутым дольщикам Волгограда

О том, как «вылавливали» и «добивали» банкиров ради положительного результата переговоров с крупнейшим кредитным учреждением страны, обманутым дольщикам ЖК «Доминант» и «Парк «Европейский» рассказал сегодня первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Как передает ИА «Высота 102», встреча с представителями дольщиков состоялась на площадке ЖК «Доминант» - этот комплекс начинала строить печально известная в нескольких областях России компания «Квартстрой».

«Мы несколько совещаний проводили в Минстрое по объектам именно «Доминанта». Самое главное, что решение найдено. В том числе по взаимоотношениям со «Сбербанком». Вот-вот будет подписано соглашение о схеме и цене совершаемой уступки прав требований к недобросовестному застройщику ГК «Квартстрой». Мы даже специально откладывали поездку в Волгоград, потому что нам очень хотелось «дожать» эту ситуацию. Банкиров я вылавливал на всех этих площадках, добивали вместе с Андреем Ивановичем Бочаровым - губернатором. Он, конечно в этом смысле большой молодец. Мне есть с чем сравнивать по стране. Там, где губернатор сам занимается - там всегда решение есть», - заключил Александр Сидякин. Реализация соглашения с ПАО «Сбербанк» будет способствовать скорому завершению строительства двух 24-х этажных домов ЖК «Доминант». В свою очередь, от реализации свободных квартир в этом комплексе будет зависеть судьба другого проблемного объекта - «Парка «Европейский». Перед тем, как рассказать о хороших новостях дольщикам, Александр Сидякин, являющийся руководителем рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков встретился с губернатором региона. В ходе рабочей встречи Андрей Бочаров подтвердил, что позиция областной власти остается неизменной — людей, оказавшихся в сложной ситуации, не бросят.

Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», «Сбербанк» отказывался уменьшить объем залоговых требований, что означало трудности с завершением строительства домов ЖК «Доминант» и «Парк «Европейский». В декабре 2017 года, дольщики провели в Волгограде акцию, на которой огласили свои претензии и приняли обращение к председателю правления ПАО «Сбербанк» Герману Грефу. В частности, было заявлено, что банк не признает отсутствующим обременение в виде залога права требования на жилые и нежилые помещения в ЖК «Доминант», поэтому даже получившие квартиры в этом комплексе не застрахованы от возможных судебных тяжб с банком. Кроме того, «Сбербанку» поставили в вину отказ в уменьшении кредитной ставки по ипотеке для дольщиков этих жилых комплексов.



