







Огромная свалка бытовых отходов выросла за несколько месяцев практически в центре Дзержинского района Волгограда у дома №102а по проспекту Жукова. Как сообщили ИА "Высота 102" местные жители, уже несколько месяцев никто не вывозит мусор с контейнерной площадки, расположенной во дворе. С приходом долгожданного тепла свалку заполонили крысы и другая живность. По словам жильцов, всего в 5 минутах ходьбы от этого зловонного места находится проспект Жукова, по которому совсем скоро поедут гости чемпионата мира по футболу. Люди обращались с жалобами в Роспотребнадзор и администрацию города, но, по их словам, ситуация не изменилась - свалка продолжает разрастаться. Единственное, что произошло, рассказывают люди, из их квитанций об оплате услуг ЖКХ исчезла строка о вывозе мусора. Почему так произошло, им не объяснили. Чтобы как-то "законсервировать" свалку в ее нынешнем размере, жильцы дома пошли на хитрость - они несут мусор в соседний двор, где отходы, в отличие от их двора, вывозят регулярно.



