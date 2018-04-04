



Напомним, сегодня депутаты гордумы единогласно одобрили отставку Владимира Гордина с поста председателя КСП города. Он заявил об оставлении этой должности по собственному желанию, заявив, что хочет больше времени уделять семье.





Сегодня депутаты Волгоградской городской думы большинством голосов избрали на вакантное место председателя контрольно-счетной палаты Волгограда Александра Мордвинцева - председателя думского комитета по бюджету и налогам. Как сообщает ИА "Высота 102", за его кандидатуру проголосовали 33 депутата из 34, присутствующих на заседании. Предложил Мордвинцева на должность нового руководителя КСП Волгограда глава города Андрей Косолапов. Владимир Гордин, который останется на посту главы КСП города до 27 апреля, одобрил выбор депутатов и выразил уверенность, что новом руководителе контрольно-счетной палаты деятельность ведомства будет такой же профессиональной и эффективной.