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Общество
 04.04.2018 11:25

Депутаты "со слезами на глазах" отправили в отставку председателя КСП Волгограда


Депутаты Волгоградской городской думы на сегодняшнем заседании единогласно проголосовали за отставку председателя контрольно-счетной палаты Волгограда Владимира Гордина, сообщает ИА "Высота 102". Гордин, напомним, написал заявление об уходе по собственному желанию, хотя контракт у него истекает только 1 ноября этого года. Об этом информагентство сообщало два дня назад. Сегодня Владимир Гордин рассказал депутатам о причинах ухода с поста председателя КСП. По его словам, решение он принял сам, без какого-либо давления. Гордин пояснил, что из-за большой загруженности у него остается мало времени на семью. Он опроверг слухи о проблемах со здоровьем и возможном переезде в другой регион. Рассказал, что собирается вместе с внуком вести кулинарный блог. Депутаты сказали спасибо за объективность в его работе и проголосовали "за", по выражению самих нардепов, "со слезами на глазах".

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Глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, которые сегодня прибыли на вертолете в  Михайловский городской округ, вышли из Ми-8 и пересели в лодку для осмотра подтопленных домовладений. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", в настоящее время глава МЧС России и губернатор находятся в селе Безымянка, жители которого накануне испытали натиск стихии. Сегодня половодье в этом населенном пункте пошло на спад. В настоящее время в Волгоградской области в зоне подтопления находятся 31 населенный пункт, 790 домов в которых проживают 2137 человек, из них 396 детей и 2680 придомовых территорий. В Кумылженском и Фроловском районах, а также в...
Прочитана: 12 раз
Экономика 04.04.2018 13:07 (Обновлено: 04.04.2018 13:22)

«Сбербанк» уговорили помочь обманутым дольщикам Волгограда О том, как «вылавливали» и «добивали» банкиров ради положительного результата переговоров с крупнейшим кредитным учреждением страны, обманутым дольщикам ЖК «Доминант» и «Парк «Европейский» рассказал сегодня первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Как передает ИА «Высота 102», встреча с представителями дольщиков состоялась на площадке ЖК «Доминант» - этот комплекс начинала строить печально известная в нескольких областях России компания «Квартстрой».  «Мы несколько совещаний проводили в Минстрое по объектам именно «Доминанта». Самое главное, что решение найдено. В том числе по взаимоотношениям со «Сбербанком». Вот-вот будет подписано соглашение. Мы даже специально откладывали поездку в Волгоград, потому что нам очень...
Прочитана: 276 раз
Общество 04.04.2018 11:36

В Волгограде избрали нового председателя контрольно-счетной палаты города Сегодня депутаты Волгоградской городской думы большинством голосов избрали на вакантное место председателя контрольно-счетной палаты Волгограда Александра Мордвинцева - председателя думского комитета по бюджету и налогам. Как сообщает ИА "Высота 102", за его кандидатуру проголосовали 33 депутата из 34, присутствующих на заседании. Предложил Мордвинцева на должность нового руководителя КСП Волгограда глава города Андрей Косолапов. Владимир Гордин, который останется на посту главы КСП города до 27 апреля, одобрил выбор депутатов и выразил уверенность, что новом  руководителе контрольно-счетной палаты деятельность ведомства будет такой же профессиональной и эффективной.  Напомним, сегодня депутаты гордумы единогласно одобрили отставку Владимира Гордина с поста председателя КСП города. Он заявил...
Прочитана: 2350 раз
Экономика 04.04.2018 11:34

Сегодня депутаты Волгоградской гордумы единогласно удовлетворили просьбу двух рекламных компаний о введении временных льгот в 2018 году по оплате за размещение объектов наружной рекламы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с заседания гордумы. Вопрос не вызвал практически никаких разногласий среди депутатов, был поддержан администрацией города и КСП города. Размер временного стабилизирующего коэффициента, на основе которого муниципалитет выставляет рекламным компаниям счета, составит 0,75. Преференции рекламщикам приведут к выпадающим доходам бюджета Волгограда в сумме 22,4 млн рублей. Ранее, напомним, информагентство сообщало о том, что две рекламные компании – «Сити-Экспресс» и «АПР-Сити/ТДВ» обратились в гордуму с просьбой «войти в положение» и учесть...
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Происшествия 04.04.2018 11:27

Адвокат задержан, по предварительным данным, при попытке дать взятку сотруднику правоохранительных органов в Волжском. Как сообщил ИА "Высота 102" источник, защитник попытался за 10 тысяч рублей добиться прекращения уголовного дела. Информация о случившемся уточняется.
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Экономика 04.04.2018 10:51

Депутаты Волгоградской городской думы сегодня проголосовали за ликвидацию двойника муниципального учреждения. Как сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала заседаний гордумы, принято решение ликвидировать МУП "Северное", так как его функции выполняет МБУ "Северное". На данный момент в МУПе остались только два сотрудника, которые занимаются процедурой ликвидации предприятия. Известно, что МУП "Северное" уже давно не выполнял муниципальных заданий и существовал почти формально.
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Общество 04.04.2018 10:46

В Волгоградской области глава МЧС РФ Владимир Пучков увидит паводок сверху В аэропорту Волгограда приземлился самолет, на борту которого находится глава МЧС РФ Владимир Пучков. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, министра встретил губернатор Андрей Бочаров. В аэропорту глава МЧС РФ, руководитель ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк и его коллега из Ростовской области Игорь Одер пересядут на вертолет и вылетят в зону затопления в северные районы Волгоградской области. Совершив облет территорий, попавших в зону паводка, они остановятся в городском округе Михайловка, где проведут совещание по сложившейся в регионе ситуации и координации действий спасательных подразделений. Напомним, режим ЧС в связи с паводком введен...
Прочитана: 4784 раз
Общество 04.04.2018 10:02

Президент РФ своим указом произвел кадровые назначения в восьми районных судах Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на 20-страничный документ, на 6-летний срок заместителем председателя Михайловского районного суда назначен Виктор Поликарпов, заместителем председателя Урюпинского районного суда стала Ирина Савченко, а заместителем председателя  Центрального районного суда - Вера Лемякина. Назначены и новые судьи. Так, судьей в Калачевском районном суде будет работать Галина Попова, в Котовском районном суде - Сергей Харламов, в Красноармейском районном суде - Ирина Мурашкина. В Краснооктябрьском районном суде отправлять правосудие будут Татьяна Земскова и Евгений Сараев, в Советском районном суде - Анастасия Пустова, в Центральном...
Прочитана: 4918 раз
Расследования 04.04.2018 10:00

Бывшего следователя СУ УМВД России по Волгограду Дмитрия Смольникова приговорили к двум годам и двум месяцам колонии общего режима, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, Ворошиловский районный суд признал следователя виновным в фальсификации доказательств по уголовному делу. Как уточнили в прокуратуре, факт преступления был вскрыт во время проверки дела сотрудниками надзорного ведомства.  Сообщается, что Смольников занимался делом горожанина, который обвинялся в пособничестве при покупке крупной партии наркотиков. Однако из материалов исчезли некоторые доказательства. Кроме того, протоколы допросов были составлены и подписаны Смольниковым без участия свидетелей. На основании этих данных...
Прочитана: 1888 раз
Общество 04.04.2018 09:42

Сегодня ночью в Еланский район Волгоградской области  прибыли 50 спасателей из подразделений Саратовской области. Обострение ситуации в связи с паводком здесь было зафиксировано накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, они вместе с волгоградскими спасателями будут работать в зоне подтопления: оказывать помощь жителям, проводить эвакуацию. Сегодня, напомним, в регионе ожидается приезд министра МЧС РФ Владимира Пучкова. Он побывает в зоне паводка в северных районах Волгоградской области. Режим ЧС введен в трех районах региона – Кумылженском, Фроловском, а также в городском округе Михайловка. Всего в области эвакуировано около 350 человек, пострадали от большой воды 37 населенных пунктов. 
Прочитана: 755 раз
Общество 04.04.2018 09:24

ВолгГТУ при поддержке АО «КАУСТИК» определяет лучших IT-специалистов среди волгоградских школьников Технический университет и АО «КАУСТИК» провели олимпиаду по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, в которой приняли участие 43 учащихся общеобразовательных школ, гимназий и лицеев Волгограда и Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, учащихся 8-11-х классов для участия в олимпиаде направили 19 школ, 4 гимназии и 5 лицеев Волгограда и города-спутника областного центра. Соревнования проводились в один тур по заданиям, составленным на основе образовательных программ, которые реализуются на ступени среднего (полного) общего образования.  Сейчас работы проверяет жюри, в состав которого вошли и представители «КАУСТИКа». Результаты станут известны уже в ближайшие дни, а победителям АО «КАУСТИК» предоставит...
Прочитана: 412 раз
Общество 04.04.2018 09:09

Сегодня в Волгограде ожидается приезд главы МЧС РФ Владимира Пучкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Владимир Пучков побывает в зоне затопления в северных районах Волгоградской области и совершит облет территорий на вертолете Ми-8. Планируется, что министр посетит город Михайловку и хутор Безымянка. Он пообщается с жителями подтопленных домов, проконтролирует ход проведения аварийно-восстановительных работ.   Напомним, режим ЧС в связи с паводком введен в Кумылженском и Фроловском районах Волгоградской области, а также в городском округе Михайловка. В регионе установлен режим повышенной готовности. По данным на вчерашний вечер, в зону подтопления попали около 5 тысяч жителей региона. 
Прочитана: 1162 раз
Происшествия 04.04.2018 09:05

Режим ЧС объявлен во Фроловском районе Волгоградской области из-за паводка. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, несколько десятков человек вывезены в пункты временного размещения, несколько сотен эвакуированы из зоны подтопления. В регионе сохраняется режим повышенной готовности. Режим ЧС также действует в Кумылженском районе и Михайловском городском округе. В 31 населенном пункте Волгоградской области подтоплены 790 домов, в которых живут 2137 человек, в том числе 396 детей.  В регионе сохраняется режим повышенной готовности сил МЧС.
Прочитана: 2204 раз
Происшествия 04.04.2018 08:41

Накануне на территории АО ФНПЦ «Титан-Баррикады», по адресу проспект Ленина, 105  в цехе центробежного литья №75, принадлежащем ВМЗ «Красный Октябрь», зафиксировано ЧП. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, внутри сталеплавильной печи произошел розлив металла и горение питающих токоведущих проводов на общей площади 17 кв.м. Предварительная причина инцидента – конструктивная неисправность оборудования. Ущерб, по примерным оценкам, составил 40 тысяч рублей, спасено оборудования и сырья на 2 миллиона рублей. К слову, на сильный хлопок на территории волгоградского оборонного предприятия обратили внимание и волгоградцы, которые в соцсетях обменялись беспокойством по данному поводу. 
Прочитана: 2562 раз
Общество 04.04.2018 06:19

Ежедневный переход дороги – на уроки и с уроков – для учащихся школы №30 в Краснооктябрьском районе Волгограда превращается в несмешной аттракцион. Как рассказали ИА «Высота 102» родители учеников, участок ул. Ватутина, мало того, что представляет собой сплошные ямы, залитые водой, так еще вблизи учебного заведения нет никаких специальных знаков или разметки, указывающих, что основные пешеходы здесь – дети. «Когда-то здесь стоял знак, но теперь его почему-то нет», - пояснили корреспондентам местные жители. Ближайшие переход – в нескольких сотнях метров от школы, рядом с крупным торговым центром. Но дети, как убедились журналисты, переходят дорогу рядом со школой. Поток машин здесь...
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