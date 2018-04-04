В судейском сообществе Волгоградской области - новые назначения

Депутаты Волгоградской городской думы на сегодняшнем заседании единогласно проголосовали за отставку председателя контрольно-счетной палаты Волгограда Владимира Гордина, сообщает ИА "Высота 102". Гордин, напомним, написал заявление об уходе по собственному желанию, хотя контракт у него истекает только 1 ноября этого года. Об этом информагентство сообщало два дня назад. Сегодня Владимир Гордин рассказал депутатам о причинах ухода с поста председателя КСП. По его словам, решение он принял сам, без какого-либо давления. Гордин пояснил, что из-за большой загруженности у него остается мало времени на семью. Он опроверг слухи о проблемах со здоровьем и возможном переезде в другой регион. Рассказал, что собирается вместе с...