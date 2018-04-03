Десант спасателей из Саратовской области высадился в Елани

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Госдума уже в этом году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия 1" заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. "Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы [по переносу кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи - прим. ТАСС]. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году [торговые...