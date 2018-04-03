|Общество
|04.04.2018 09:42
Десант спасателей из Саратовской области высадился в Елани
Сегодня ночью в Еланский район Волгоградской области прибыли 50 спасателей из подразделений Саратовской области. Обострение ситуации в связи с паводком здесь было зафиксировано накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, они вместе с волгоградскими спасателями будут работать в зоне подтопления: оказывать помощь жителям, проводить эвакуацию. Сегодня, напомним, в регионе ожидается приезд министра МЧС РФ Владимира Пучкова. Он побывает в зоне паводка в северных районах Волгоградской области. Режим ЧС введен в трех районах региона – Кумылженском, Фроловском, а также в городском округе Михайловка. Всего в области эвакуировано около 350 человек, пострадали от большой воды 37 населенных пунктов.
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|Экономика
|04.04.2018 10:51 (Обновлено: 04.04.2018 10:52)
Депутаты Волгоградской городской думы сегодня проголосовали за ликвидацию двойника муниципального учреждения. Как сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала заседаний гордумы, принято решение ликвидировать МУП "Северное", так как его функции выполняет МБУ "Северное". На данный момент в МУПе остались только два сотрудника, которые занимаются процедурой ликвидации предприятия. Известно, что МУП "Северное" уже давно не выполнял муниципальных заданий и существовал почти формально.
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|Общество
|04.04.2018 10:46 (Обновлено: 04.04.2018 10:53)
В аэропорту Волгограда приземлился самолет, на борту которого находится глава МЧС РФ Владимир Пучков. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, министра встретил губернатор Андрей Бочаров. В аэропорту глава МЧС РФ, руководитель ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк и его коллега из Ростовской области Игорь Одер пересядут на вертолет и вылетят в зону затопления в северные районы Волгоградской области. Совершив облет территорий, попавших в зону паводка, они остановятся в городском округе Михайловка, где проведут совещание по сложившейся в регионе ситуации и координации действий спасательных подразделений. Напомним, режим ЧС в связи с паводком введен в Кумылженском и Фроловском...
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|Общество
|04.04.2018 10:02
Президент РФ своим указом произвел кадровые назначения в восьми районных судах Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на 20-страничный документ, на 6-летний срок заместителем председателя Михайловского районного суда назначен Виктор Поликарпов, заместителем председателя Урюпинского районного суда стала Ирина Савченко, а заместителем председателя Центрального районного суда - Вера Лемякина. Назначены и новые судьи. Так, судьей в Калачевском районном суде будет работать Галина Попова, в Котовском районном суде - Сергей Харламов, в Красноармейском районном суде - Ирина Мурашкина. В Краснооктябрьском районном суде отправлять правосудие будут Татьяна Земскова и Евгений Сараев, в Советском районном суде - Анастасия Пустова, в Центральном...
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|Расследования
|04.04.2018 10:00
Бывшего следователя СУ УМВД России по Волгограду Дмитрия Смольникова приговорили к двум годам и двум месяцам колонии общего режима, сообщает ИА «Высота 102». По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, Ворошиловский районный суд признал следователя виновным в фальсификации доказательств по уголовному делу. Как уточнили в прокуратуре, факт преступления был вскрыт во время проверки дела сотрудниками надзорного ведомства. Сообщается, что Смольников занимался делом горожанина, который обвинялся в пособничестве при покупке крупной партии наркотиков. Однако из материалов исчезли некоторые доказательства. Кроме того, протоколы допросов были составлены и подписаны Смольниковым без участия свидетелей. На основании этих данных...
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|Общество
|04.04.2018 09:24
Технический университет и АО «КАУСТИК» провели олимпиаду по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, в которой приняли участие 43 учащихся общеобразовательных школ, гимназий и лицеев Волгограда и Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, учащихся 8-11-х классов для участия в олимпиаде направили 19 школ, 4 гимназии и 5 лицеев Волгограда и города-спутника областного центра. Соревнования проводились в один тур по заданиям, составленным на основе образовательных программ, которые реализуются на ступени среднего (полного) общего образования. Сейчас работы проверяет жюри, в состав которого вошли и представители «КАУСТИКа». Результаты станут известны уже в ближайшие дни, а победителям АО «КАУСТИК» предоставит...
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|Общество
|04.04.2018 09:09
Сегодня в Волгограде ожидается приезд главы МЧС РФ Владимира Пучкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Владимир Пучков побывает в зоне затопления в северных районах Волгоградской области и совершит облет территорий на вертолете Ми-8. Планируется, что министр посетит город Михайловку и хутор Безымянка. Он пообщается с жителями подтопленных домов, проконтролирует ход проведения аварийно-восстановительных работ. Напомним, режим ЧС в связи с паводком введен в Кумылженском и Фроловском районах Волгоградской области, а также в городском округе Михайловка. В регионе установлен режим повышенной готовности. По данным на вчерашний вечер, в зону подтопления попали около 5 тысяч жителей региона.
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|Происшествия
|04.04.2018 09:05
Режим ЧС объявлен во Фроловском районе Волгоградской области из-за паводка. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, несколько десятков человек вывезены в пункты временного размещения, несколько сотен эвакуированы из зоны подтопления. В регионе сохраняется режим повышенной готовности. Режим ЧС также действует в Кумылженском районе и Михайловском городском округе. В 31 населенном пункте Волгоградской области подтоплены 790 домов, в которых живут 2137 человек, в том числе 396 детей. В регионе сохраняется режим повышенной готовности сил МЧС.
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|Происшествия
|04.04.2018 08:41
Накануне на территории АО ФНПЦ «Титан-Баррикады», по адресу проспект Ленина, 105 в цехе центробежного литья №75, принадлежащем ВМЗ «Красный Октябрь», зафиксировано ЧП. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, внутри сталеплавильной печи произошел розлив металла и горение питающих токоведущих проводов на общей площади 17 кв.м. Предварительная причина инцидента – конструктивная неисправность оборудования. Ущерб, по примерным оценкам, составил 40 тысяч рублей, спасено оборудования и сырья на 2 миллиона рублей. К слову, на сильный хлопок на территории волгоградского оборонного предприятия обратили внимание и волгоградцы, которые в соцсетях обменялись беспокойством по данному поводу.
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|Общество
|04.04.2018 06:19
Ежедневный переход дороги – на уроки и с уроков – для учащихся школы №30 в Краснооктябрьском районе Волгограда превращается в несмешной аттракцион. Как рассказали ИА «Высота 102» родители учеников, участок ул. Ватутина, мало того, что представляет собой сплошные ямы, залитые водой, так еще вблизи учебного заведения нет никаких специальных знаков или разметки, указывающих, что основные пешеходы здесь – дети. «Когда-то здесь стоял знак, но теперь его почему-то нет», - пояснили корреспондентам местные жители. Ближайшие переход – в нескольких сотнях метров от школы, рядом с крупным торговым центром. Но дети, как убедились журналисты, переходят дорогу рядом со школой. Поток машин здесь...
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|Общество
|04.04.2018 05:11
Положительное заключение получил проект реконструкции наружных сетей водоснабжения телецентра на территории объекта культурного наследия федерального значения "Мамаев курган - место ожесточенных боев в 1942-1943 гг.", сообщает ИА "Высота 102". По информации комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, планируемые работы, как отмечают эксперты, "не повлекут за собой изменения особенностей достопримечательного места". Старый водовод диаметром 150 мм, проложенный от гостиницы "Турист", был введен в эксплуатацию в 1957 году. От него снабжаются водой культурный центр "Сталинград", телецентр, филиал РТРС "Волгоградский ОРТПЦ" и кафе "Экран", где в настоящее время идет капитальный ремонт. Состояние водовода оценивается как аварийное. Эксперты считают возможным его замену,...
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|Газетный киоск
|04.04.2018 04:18
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Госдума уже в этом году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия 1" заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. "Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы [по переносу кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи - прим. ТАСС]. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году [торговые...
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|Аналитика
|03.04.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области растет число затопленных территорий. ТРК «Парк Хаус» проверили на готовность к пожару. Подозреваемый в тройном убийстве и разбое житель Камышина задержан 30 лет спустя. Стадион «Волгоград Арена» введен в эксплуатацию. В Волгограде на международный фестиваль СТЭМов ждут гостей из Киева. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Расследования
|03.04.2018 18:54
Три 15-летние подопечные профучилища из Ленинского района, избившие двух школьниц 12 и 14 лет, на месяц отправились в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Напомним, в конце марта педагоги образовательного учреждения увидели в мобильном телефоне одного из учащихся видеозапись драки с участием своих ребят. Позже это же видео разошлось в интернете и вызвало общественный резонанс. Полицией была проведена проверка. Против еще одной участницы избиения - 17-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ - «Побои». Все зачинщицы драки поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.
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|Общество
|03.04.2018 17:51
Президент России на один год продлил контракт о прохождении службы сверх установленного предельного возраста с начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенантом Александром Кравченко. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на распоряжение главы государства. Александр Кравченко с 1 ноября 2008 года возглавлял ГУВД по Волгоградской области. В соответствии с федеральным законом "О полиции" Указом президента РФ от 31.03.2011 был назначен на должность начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.
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|Общество
|03.04.2018 17:26
Паводок подтопил 18 населенных пунктов в Волгоградской области, где проживает свыше 4,5 тысячи человек. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк. Неблагоприятная обстановка в результате обильного таяния снега в настоящее время складывается Кумылженском, Фроловском и Еланском районах, а также в Михайловском городском округе. По последним данным, подтоплены 2166 придомовых территорий. Вода зашла в 168 домовладений. Режим ЧС введен пока только в Кумылженском районе и Михайловском городском округе. В ближайшие сутки спасатели ожидают ухудшение паводковой ситуации.
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4 апреля 09:42
Десант спасателей из Саратовской области высадился в Елани 1
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