







В аэропорту Волгограда приземлился самолет, на борту которого находится глава МЧС РФ Владимир Пучков. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, министра встретил губернатор Андрей Бочаров. В аэропорту глава МЧС РФ, руководитель ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк и его коллега из Ростовской области Игорь Одер пересядут на вертолет и вылетят в зону затопления в северные районы Волгоградской области. Совершив облет территорий, попавших в зону паводка, они остановятся в городском округе Михайловка, где проведут совещание по сложившейся в регионе ситуации и координации действий спасательных подразделений.

Напомним, режим ЧС в связи с паводком введен в Кумылженском и Фроловском районах Волгоградской области, а также в городском округе Михайловка. В регионе установлен режим повышенной готовности. По данным на вчерашний вечер, в зону подтопления попали около 5 тысяч жителей региона.



