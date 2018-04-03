В Волгограде ждут министра МЧС РФ Владимира Пучкова

Сегодня в Волгограде ожидается приезд главы МЧС РФ Владимира Пучкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Владимир Пучков побывает в зоне затопления в северных районах Волгоградской области и совершит облет территорий на вертолете Ми-8. Планируется, что министр посетит город Михайловку и хутор Безымянка. Он пообщается с жителями подтопленных домов, проконтролирует ход проведения аварийно-восстановительных работ.

Напомним, режим ЧС в связи с паводком введен в Кумылженском и Фроловском районах Волгоградской области, а также в городском округе Михайловка. В регионе установлен режим повышенной готовности. По данным на вчерашний вечер, в зону подтопления попали около 5 тысяч жителей региона.



