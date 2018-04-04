Сегодня депутаты Волгоградской гордумы единогласно удовлетворили просьбу двух рекламных компаний о введении временных льгот в 2018 году по оплате за размещение объектов наружной рекламы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с заседания гордумы. Вопрос не вызвал практически никаких разногласий среди депутатов, был поддержан администрацией города и КСП города. Размер временного стабилизирующего коэффициента, на основе которого муниципалитет выставляет рекламным компаниям счета, составит 0,75. Преференции рекламщикам приведут к выпадающим доходам бюджета Волгограда в сумме 22,4 млн рублей. Ранее, напомним, информагентство сообщало о том, что две рекламные компании – «Сити-Экспресс» и «АПР-Сити/ТДВ» обратились в гордуму с просьбой «войти в положение» и учесть выпадающие доходы фирм в связи с проведением в городе ЧМ-2018, в результате чего будут демонтированы десятки рекламных конструкций, установленных на клиентских маршрутах. Это, как заверяли рекламщики, приведет к большим потерям и дополнительным расходам бизнеса. Так, по их подсчетам, в течение двух месяцев они не досчитаются 18 миллионов рублей, а потери для бюджета могут составить и вовсе 31,3 миллиона рублей. Впрочем, каким образом рассчитывались эти цифры и проверялись ли они думой, в пояснительной записке к законопроекту не сообщалось. Неслучайно на этот факт обратил внимание председатель КСП Волгограда Владимир Гордин, который указал на факт отсутствия обоснования предлагаемого коэффициента. Примечательно, что при обсуждении этого вопроса на профильных комитетах были бурные дискуссии между сторонниками и противниками предоставления преференций рекламщикам. Однако к заседанию думы страсти улеглись, и просьба рекламных компаний была одобрена.

Любопытно, что совладельцем вышеупомянутой фирмы «Сити-экспресс» еще несколько лет назад был депутат Волгоградской городской думы, зампредседателя возглавляемого Семергеем комитета Алексей Зверев, который вместе с коллегой по бизнесу Евгением Щуром находится под арестом в рамках расследования громкого уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования.



