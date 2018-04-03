Три 15-летние подопечные профучилища из Ленинского района, избившие двух школьниц 12 и 14 лет, на месяц отправились в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Напомним, в конце марта педагоги образовательного учреждения увидели в мобильном телефоне одного из учащихся видеозапись драки с участием своих ребят. Позже это же видео разошлось в интернете и вызвало общественный резонанс. Полицией была проведена проверка.

Против еще одной участницы избиения - 17-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ - «Побои». Все зачинщицы драки поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.