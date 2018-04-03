Президент России на один год продлил контракт о прохождении службы сверх установленного предельного возраста с начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенантом Александром Кравченко. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на распоряжение главы государства.

Александр Кравченко с 1 ноября 2008 года возглавлял ГУВД по Волгоградской области. В соответствии с федеральным законом "О полиции" Указом президента РФ от 31.03.2011 был назначен на должность начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.