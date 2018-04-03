В Волгоградской области подтопило 18 населенных пунктов









Паводок подтопил 18 населенных пунктов в Волгоградской области, где проживает свыше 4,5 тысячи человек. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк. Неблагоприятная обстановка в результате обильного таяния снега в настоящее время складывается Кумылженском, Фроловском и Еланском районах, а также в Михайловском городском округе. По последним данным, подтоплены 2166 придомовых территорий. Вода зашла в 168 домовладений.

Режим ЧС введен пока только в Кумылженском районе и Михайловском городском округе. В ближайшие сутки спасатели ожидают ухудшение паводковой ситуации.



