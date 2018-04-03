Режим чрезвычайной ситуации в ближайшие сутки могут ввести еще в двух районах Волгоградской области - Еланском и Фроловском. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня начальник ГУ МЧС России по региону Олег Гребенюк. По его словам, во второй половине дня и 4-5 апреля ожидается ухудшение ситуации. До опасных отметок поднимется вода в Урюпинском, Новониколаевском, Фроловском, Еланском, Иловлинском и Камышинском районах.

Напомним, из-за паводка режим ЧС уже объявлен в двух районах - Кумылженском и Михайловском. В зоне подтопления находятся свыше 2 тысяч человек.

В Кумылженском, Фроловском районах и Михайловском городском округе минувшей ночью проводилась эвакуация граждан в пункты временного размещения. «Критической ситуации нигде не было. Сейчас мы наблюдаем снижение уровня воды в тех реках, которые представляли угрозу»,- заявил Гребенюк.

Спасатели на данный момент, по словам Гребенюка, работают в штатном режиме. «Мы не видим проблемных вопросов с обеспечением безопасности населения области», - заверил журналистов глава регионального управления МЧС.