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Общество
 03.04.2018 16:26(Обновлено: 03.04.2018 16:28)

В Волгоградской области за два месяца выявлено 56 случаев бешенства животных



За два месяца текущего года в Волгоградской области зарегистрировано 56 случаев лабораторно подтвержденного бешенства среди животных. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. Наибольшее число случаев зарегистрировано у домашних животных (кошек, собак) – 33 случая, или 59% от общего числа случаев, у безнадзорных животных - 8 случаев (кошки, собаки), или 14,2%, сельскохозяйственных животных – 8 случаев (КРС, МРС), или 14,2%, диких животных – 5 случаев, или 9%, прочих животных (хомяки) – 2 случая, или 3,6%.
В январе-феврале текущего года за медицинской помощью по поводу нанесенных животными повреждений в медицинские организации области обратилось 1120 человек. 
Справка. Бешенство или гидрофобия (водобоязнь) – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Бешенство характеризуется продолжительным инкубационным периодом и развитием тяжелого прогрессирующего энцефалита со смертельным исходом. Инкубационный (скрытый) период продолжается от 10 дней до 1 года, чаще 1-3 месяца. Основными резервуарами и источниками бешенства являются дикие плотоядные животные: лисицы, енотовидные собаки, волки и др., а также домашние животные – собаки, кошки и сельскохозяйственные животные. Вирус выделяется со слюной больного животного. Передача вируса от животного к человеку происходит при укусах или ослюнении поврежденной кожи и слизистых оболочек бешеным животным. Наиболее опасны укусы в области головы, шеи и кистей рук. Животные становятся заразными уже в конце инкубационного периода до начала проявления признаков болезни.

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Общество 03.04.2018 17:51

Президент России на один год продлил контракт о прохождении службы сверх установленного предельного возраста с начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенантом Александром Кравченко. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на распоряжение главы государства.  Александр Кравченко с 1 ноября 2008 года возглавлял ГУВД по Волгоградской области. В соответствии с федеральным законом "О полиции" Указом президента РФ от 31.03.2011 был назначен на должность начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.
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Общество 03.04.2018 17:26

В Волгоградской области подтопило 18 населенных пунктов Паводок подтопил 18 населенных пунктов в Волгоградской области, где проживает свыше 4,5 тысячи человек. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк. Неблагоприятная обстановка в результате обильного таяния снега в настоящее время складывается Кумылженском, Фроловском и Еланском районах, а также в Михайловском городском округе. По последним данным, подтоплены 2166 придомовых территорий. Вода зашла в 168 домовладений. Режим ЧС введен пока только в Кумылженском районе и Михайловском городском округе. В ближайшие сутки спасатели ожидают ухудшение паводковой ситуации. 
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Общество 03.04.2018 16:44

Режим чрезвычайной ситуации в ближайшие сутки могут ввести еще в двух районах Волгоградской области - Еланском и Фроловском. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня начальник ГУ МЧС России по региону Олег Гребенюк. По его словам, во второй половине дня и 4-5 апреля ожидается ухудшение ситуации. До опасных отметок поднимется вода в Урюпинском, Новониколаевском, Фроловском, Еланском, Иловлинском и Камышинском районах. Напомним, из-за паводка режим ЧС уже объявлен в двух районах - Кумылженском и Михайловском. В зоне подтопления находятся свыше 2 тысяч человек.  В Кумылженском, Фроловском районах и Михайловском городском округе...
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Здравоохранение 03.04.2018 15:51

В Волгограде бригады неотложки переодели в новую форму 3,5 тысячи комплектов новой медицинской спецодежды передано бригадам скорой помощи Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Всего в текущем году на приобретение формы и видеорегистраторов для скорой помощи из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время идет ремонт единой диспетчерской службы скорой помощи — на эти цели направлено 1,9 миллиона рублей. В Волгоградской области продолжается системная работа по повышению качества работы скорой помощи — за последние два года регион стал одним из крупнейших получателей господдержки, направленной на обновление медтранспорта. В 2016 году за счет средств федерального бюджета в...
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Общество 03.04.2018 15:25

В Волгоградской области введен режим ЧС еще в одном районе из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации введен сегодня на территории городского округа Михайловка в связи с осложнением паводковой обстановки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, на территории округа, в населенных пунктах Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов, Сенной, городе Михайловка подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка. Развернуто 5 пунктов временного размещения в каждом населённом пункте общей вместимостью 370 человек. В ПВР находится 82 человека, из них 14 детей. Напомним, что накануне режим ЧС был введен в Кумылженском районе. По прогнозам синоптиков, сегодня, а также 4 и 5 апреля в...
Прочитана: 2676 раз
Общество 03.04.2018 14:54

В Волгограде для реконструкции дороги заберут участок в элитном поселке Шесть земельных участков будут изъяты для муниципальных нужд в связи с предстоящей реконструкцией ул. Героев Тулы (от дороги на Волжский до ул. Латошинской). Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в мэрии Волгограда. Правообладателем земельных участков объявлено МУ «Комдорстрой». Именно в этом учреждении и проведут оценку изымаемой земли. В случае, если в течение трех месяцев соответствующие договоры об изъятии участков не будут подписаны правообладателями, последует обращение в суд и землю заберут принудительно. В зону реконструкции дорожного объекта попали три участка на ул. Героев Тулы, один – на ул. Николая Отрады, один – в поселке Латошинка и еще...
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Общество 03.04.2018 14:37

Аэромобильные группировки сил МЧС России из четырех соседних регионов готовы выдвинуться в Волгоградскую область для борьбы с паводком. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, в случае ухудшения обстановки ожидается прибытие спасателей из Калмыкии, Астраханской, Саратовской и Воронежской областей. В общей сложности это 200 человек - все они профессиональные спасатели, оснащенные всем необходимым. Напомним, в Волгоградской области в настоящее время сложная паводковая обстановка наблюдается трех районах - Кумылженском, Михайловском и Фроловском. В зоне подтопления находятся более 2 тысяч человек, из них свыше 500 детей. В пункты временной эвакуации уже размещены около 100 жителей из сел городского округа Михайловка...
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Общество 03.04.2018 14:15

Капремонт лифтов в девятиэтажке в Волгограде подорвал здоровье стариков Жители дома №14 по ул. Ватутина в Краснооктябрьском районе Волгограда требуют от фонда капремонта прекратить их страдания и закончить, наконец, затянувшуюся эпопею с заменой лифтов в их 6-подъездном доме. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жильцы, люди, которым далеко за 80, пенсионеры после тяжелейших травм, мамочки с колясками вынуждены почти ежедневно преодолевать немыслимое для них расстояние в десятки ступеней. А у некоторых и вовсе не осталось здоровья, чтобы выйти на улицу, и сегодня они стали затворниками в своих квартирах.  По словам жителей дома, сначала весть о замене лифтов они встретили радостно. Тем более, что работа закипела....
Прочитана: 2375 раз
Общество 03.04.2018 12:44

В Волгограде в ТРК "Park House" быстро эвакуируются, но долго звонят пожарным Недостатки в системе противопожарной безопасности в ТРК "Park House" нашли сотрудники МЧС и прокуратуры во время проведенной  проверки, сообщает ИА "Высота 102". Так, в батутном центре на пути к эвакуационному выходу находилась лестница-стремянка, а арка, ведущая к нему, оказалась узкой.  В кухонной зоне, обслуживающей фудкорт, отсутствуют разбрызгиватели. При этом системы, обеспечивающие эвакуацию, не вызвали нареканий: магнитные замки разблокировали двери. Проверяющим и посетителям удалось пройти везде быстро и беспрепятственно. Правда, свою роль сыграл человеческий фактор - сообщение о возгорании было передано сотрудникам пожарной службы с 14-минутной задержкой.
Прочитана: 4674 раз
Экология 03.04.2018 12:12

Власти Волгоградской области объявили о старте конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, соответствующий конкурс объявлен на электронной площадке, а его итоги подведут до 1 мая этого года. Организация-победитель будет отвечать за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Волгоградской области, что позволит обеспечить комплексный подход к наведению порядка в этой сфере. Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства.  Уточняется, что зоной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами станет вся территория региона, начиная от...
Прочитана: 2308 раз
Спорт 03.04.2018 11:58

Стадион "Волгоград Арена" получил разрешение на ввод в эксплуатацию Сегодня получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона в Волгограде, который летом этого года примет матчи Чемпионат мира по футболу ФИФА. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила пресс-служба Минспорта РФ. "Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу "Ротор", и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдёт волгоградской команде, – сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. – По многочисленным просьбам болельщиков "Ротора" в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют". Совместная делегация...
Прочитана: 2454 раз
Расследования 03.04.2018 11:45

Бывший директор управляющей компании ООО "Управдом" Александр Марченко признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и взят под стражу в зале суда. Также Марченко лишен права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение 2 лет 3 месяцев. Следствием и судом установлено, что Марченко, являясь директором управляющей компании ООО "Управдом" и исполняющим обязанности директора ООО "Управдом-МД", дал указание своему заместителю заключить с самим Марченко, как с индивидуальным предпринимателем,...
Прочитана: 4118 раз
Общество 03.04.2018 11:33

В Волгоградской области в зоне подтопления оказались более 2 тыс человек Более 2 тысяч человек, среди которых 525 детей, в трех районах Волгоградской области находятся в зоне подтопления из-за паводка. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, наиболее сложная ситуация в настоящее время в городском округе Михайловка. Здесь паводковая обстановка осложнилась в шести населенных пунктах - Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов и Сенной. Подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка. На территории Фроловского района в х.Терновка подтоплено 114 придворовых территории с общей численностью жителей 310 человек, из них 98 детей. В ст.Кумылженская подтоплено 13 улиц,...
Прочитана: 3747 раз
Общество 03.04.2018 11:09

В Волгоградской области на борьбу с паводком заступила полиция Личный состав региональной полиции переведен в режим повышенной готовности в связи со сложившейся на территории Волгоградской области паводковой ситуацией, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. На сегодняшний момент в зоне возможного подтопления оказались территории Кумылженского, Михайловского, Ольховского и Фроловского районов. В указанных населенных пунктах сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, в том числе имущества эвакуированных граждан. А также организуют безопасный проезд транспорта, оказывают содействие в ликвидации последствий паводка и эвакуации населения. Так, в Кумылженском районе уже задействованы 32 сотрудника полиции, 11 ед. транспорта повышенной проходимости, 1 плавсредство ОВД. В Ольховском - 22 сотрудника, 7 ед....
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В Волгограде в бывшем «Диаманте» проверяющие нашли нарушения пожарной безопасностиКомментарии69
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Программа "Взгляд с Высоты": После трагедии в Кемерово волгоградцам предлагают избавиться от синдрома «зимней вишни»Комментарии38
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"Доска позора": Жильцы многоэтажки в Дзержинском районе эвакуируют своих детей, опасаясь пожараКомментарии11
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В Волгоградской области повысили надежность дамбы для защиты от паводка более 3 тысяч человекКомментарии6
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