







За два месяца текущего года в Волгоградской области зарегистрировано 56 случаев лабораторно подтвержденного бешенства среди животных. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. Наибольшее число случаев зарегистрировано у домашних животных (кошек, собак) – 33 случая, или 59% от общего числа случаев, у безнадзорных животных - 8 случаев (кошки, собаки), или 14,2%, сельскохозяйственных животных – 8 случаев (КРС, МРС), или 14,2%, диких животных – 5 случаев, или 9%, прочих животных (хомяки) – 2 случая, или 3,6%.

В январе-феврале текущего года за медицинской помощью по поводу нанесенных животными повреждений в медицинские организации области обратилось 1120 человек.

Справка. Бешенство или гидрофобия (водобоязнь) – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Бешенство характеризуется продолжительным инкубационным периодом и развитием тяжелого прогрессирующего энцефалита со смертельным исходом. Инкубационный (скрытый) период продолжается от 10 дней до 1 года, чаще 1-3 месяца. Основными резервуарами и источниками бешенства являются дикие плотоядные животные: лисицы, енотовидные собаки, волки и др., а также домашние животные – собаки, кошки и сельскохозяйственные животные. Вирус выделяется со слюной больного животного. Передача вируса от животного к человеку происходит при укусах или ослюнении поврежденной кожи и слизистых оболочек бешеным животным. Наиболее опасны укусы в области головы, шеи и кистей рук. Животные становятся заразными уже в конце инкубационного периода до начала проявления признаков болезни.



