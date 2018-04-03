







Напомним, что накануне режим ЧС был введен в Кумылженском районе.

По прогнозам синоптиков, сегодня, а также 4 и 5 апреля в результате половодья уровни воды в реках Хопер, Медведица и Иловля достигнут неблагоприятных, а местами и опасных отметок. Паводковая ситуация осложняется дождливой погодой.

Режим чрезвычайной ситуации введен сегодня на территории городского округа Михайловка в связи с осложнением паводковой обстановки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, на территории округа, в населенных пунктах Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов, Сенной, подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка. Развернуто 5 пунктов временного размещения в каждом населённом пункте общей вместимостью 370 человек. В ПВР находится 82 человека, из них 14 детей.