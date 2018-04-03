Спасатели из Калмыкии, Астрахани, Воронежа и Саратова едут в Волгоградскую область на борьбу с паводком

Аэромобильные группировки сил МЧС России из четырех соседних регионов готовы выдвинуться в Волгоградскую область для борьбы с паводком. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, в случае ухудшения обстановки ожидается прибытие спасателей из Калмыкии, Астраханской, Саратовской и Воронежской областей. В общей сложности это 200 человек - все они профессиональные спасатели, оснащенные всем необходимым.

Напомним, в Волгоградской области в настоящее время сложная паводковая обстановка наблюдается трех районах - Кумылженском, Михайловском и Фроловском. В зоне подтопления находятся более 2 тысяч человек, из них свыше 500 детей. В пункты временной эвакуации уже размещены около 100 жителей из сел городского округа Михайловка и хутора Терновка Фроловского района.



