В Волгограде для реконструкции дороги заберут участок в элитном поселке





Шесть земельных участков будут изъяты для муниципальных нужд в связи с предстоящей реконструкцией ул. Героев Тулы (от дороги на Волжский до ул. Латошинской). Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в мэрии Волгограда. Правообладателем земельных участков объявлено МУ «Комдорстрой». Именно в этом учреждении и проведут оценку изымаемой земли. В случае, если в течение трех месяцев соответствующие договоры об изъятии участков не будут подписаны правообладателями, последует обращение в суд и землю заберут принудительно. В зону реконструкции дорожного объекта попали три участка на ул. Героев Тулы, один – на ул. Николая Отрады, один – в поселке Латошинка и еще один – в СНТ «Север».

Напомним, ранее в администрации города сообщили о намерении приступить к масштабной реконструкции северного въезда в Волгоград. Первоначальная стоимость контракта составляет почти 370 миллионов рублей. На эту сумму исполнителю предстоит выполнить целый комплекс работ, после окончания которого в большой микрорайон в поселке Латошинка будет вести широкая и комфортная автодорога.



