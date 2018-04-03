Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 03.04.2018 14:54

В Волгограде для реконструкции дороги заберут участок в элитном поселке


Шесть земельных участков будут изъяты для муниципальных нужд в связи с предстоящей реконструкцией ул. Героев Тулы (от дороги на Волжский до ул. Латошинской). Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в мэрии Волгограда. Правообладателем земельных участков объявлено МУ «Комдорстрой». Именно в этом учреждении и проведут оценку изымаемой земли. В случае, если в течение трех месяцев соответствующие договоры об изъятии участков не будут подписаны правообладателями, последует обращение в суд и землю заберут принудительно. В зону реконструкции дорожного объекта попали три участка на ул. Героев Тулы, один – на ул. Николая Отрады, один – в поселке Латошинка и еще один – в СНТ «Север». 
Напомним, ранее в администрации города сообщили о намерении приступить к масштабной реконструкции северного въезда в Волгоград. Первоначальная стоимость контракта составляет почти 370 миллионов рублей. На эту сумму исполнителю предстоит выполнить целый комплекс работ, после окончания которого в большой микрорайон в поселке Латошинка будет вести широкая и комфортная автодорога. 

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгоградской области в зону паводка могут попасть еще два районаВ волгоградском Мемориально-историческом музее "поселился" немой свидетель битв казаков с горцамиВолгоградская компания стала региональным оператором сферы ТКО в Ростове-на-ДонуВ Калаче-на-Дону Волгоградской области в нелегальном спортзале прошел кубок мэра по самбоВолгоградцу Олегу Савченко в Боливии покорилась очередная горная вершина
 
Актуальные интервью и комментарии

Биг-Бен из попкорна и бедуин из карамели: В Волгограде любителей футбола знакомят с кухней ЧМ-2018

Волгоградцы устроили главе администрации города «викторину»

Госстройнадзор Волгоградской области: Жалоб на застройщика ЖК «Заречье» не поступало

Кулинарный конкурс “Готовим футбол” проходит...

С получасовым отчетом выступил перед горожанами и ответил на их вопросы сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как...

В инспекции госстройнадзора Волгоградской области прояснили ситуацию, связанную с сообщением ведомства о приостановке в судебном порядке деятельности застройщиков, связанной с...

Здравоохранение 03.04.2018 15:51

В Волгограде бригады неотложки переодели в новую форму 3,5 тысячи комплектов новой медицинской спецодежды передано бригадам скорой помощи Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Всего в текущем году на приобретение формы и видеорегистраторов для скорой помощи из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время идет ремонт единой диспетчерской службы скорой помощи — на эти цели направлено 1,9 миллиона рублей. В Волгоградской области продолжается системная работа по повышению качества работы скорой помощи — за последние два года регион стал одним из крупнейших получателей господдержки, направленной на обновление медтранспорта. В 2016 году за счет средств федерального бюджета в...
Прочитана: 398 раз
Общество 03.04.2018 15:25 (Обновлено: 03.04.2018 15:37)

В Волгоградской области введен режим ЧС еще в одном районе из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации введен сегодня на территории городского округа Михайловка в связи с осложнением паводковой обстановки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, на территории округа, в населенных пунктах Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов, Сенной, подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка. Развернуто 5 пунктов временного размещения в каждом населённом пункте общей вместимостью 370 человек. В ПВР находится 82 человека, из них 14 детей. Напомним, что накануне режим ЧС был введен в Кумылженском районе. По прогнозам синоптиков, сегодня, а также 4 и 5 апреля в результате половодья уровни воды в реках...
Прочитана: 1845 раз
Общество 03.04.2018 14:37

Аэромобильные группировки сил МЧС России из четырех соседних регионов готовы выдвинуться в Волгоградскую область для борьбы с паводком. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, в случае ухудшения обстановки ожидается прибытие спасателей из Калмыкии, Астраханской, Саратовской и Воронежской областей. В общей сложности это 200 человек - все они профессиональные спасатели, оснащенные всем необходимым. Напомним, в Волгоградской области в настоящее время сложная паводковая обстановка наблюдается трех районах - Кумылженском, Михайловском и Фроловском. В зоне подтопления находятся более 2 тысяч человек, из них свыше 500 детей. В пункты временной эвакуации уже размещены около 100 жителей из сел городского округа Михайловка...
Прочитана: 507 раз
Общество 03.04.2018 14:15

Капремонт лифтов в девятиэтажке в Волгограде подорвал здоровье стариков Жители дома №14 по ул. Ватутина в Краснооктябрьском районе Волгограда требуют от фонда капремонта прекратить их страдания и закончить, наконец, затянувшуюся эпопею с заменой лифтов в их 6-подъездном доме. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жильцы, люди, которым далеко за 80, пенсионеры после тяжелейших травм, мамочки с колясками вынуждены почти ежедневно преодолевать немыслимое для них расстояние в десятки ступеней. А у некоторых и вовсе не осталось здоровья, чтобы выйти на улицу, и сегодня они стали затворниками в своих квартирах.  По словам жителей дома, сначала весть о замене лифтов они встретили радостно. Тем более, что работа закипела....
Прочитана: 2157 раз
Общество 03.04.2018 12:44

В Волгограде в ТРК "Park House" быстро эвакуируются, но долго звонят пожарным Недостатки в системе противопожарной безопасности в ТРК "Park House" нашли сотрудники МЧС и прокуратуры во время проведенной  проверки, сообщает ИА "Высота 102". Так, в батутном центре на пути к эвакуационному выходу находилась лестница-стремянка, а арка, ведущая к нему, оказалась узкой.  В кухонной зоне, обслуживающей фудкорт, отсутствуют разбрызгиватели. При этом системы, обеспечивающие эвакуацию, не вызвали нареканий: магнитные замки разблокировали двери. Проверяющим и посетителям удалось пройти везде быстро и беспрепятственно. Правда, свою роль сыграл человеческий фактор - сообщение о возгорании было передано сотрудникам пожарной службы с 14-минутной задержкой.
Прочитана: 4351 раз
Экология 03.04.2018 12:12

Власти Волгоградской области объявили о старте конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, соответствующий конкурс объявлен на электронной площадке, а его итоги подведут до 1 мая этого года. Организация-победитель будет отвечать за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Волгоградской области, что позволит обеспечить комплексный подход к наведению порядка в этой сфере. Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства.  Уточняется, что зоной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами станет вся территория региона, начиная от...
Прочитана: 1825 раз
Спорт 03.04.2018 11:58

Стадион "Волгоград Арена" получил разрешение на ввод в эксплуатацию Сегодня получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона в Волгограде, который летом этого года примет матчи Чемпионат мира по футболу ФИФА. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила пресс-служба Минспорта РФ. "Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу "Ротор", и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдёт волгоградской команде, – сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. – По многочисленным просьбам болельщиков "Ротора" в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют". Совместная делегация...
Прочитана: 2005 раз
Расследования 03.04.2018 11:45

Бывший директор управляющей компании ООО "Управдом" Александр Марченко признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и взят под стражу в зале суда. Также Марченко лишен права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение 2 лет 3 месяцев. Следствием и судом установлено, что Марченко, являясь директором управляющей компании ООО "Управдом" и исполняющим обязанности директора ООО "Управдом-МД", дал указание своему заместителю заключить с самим Марченко, как с индивидуальным предпринимателем,...
Прочитана: 3603 раз
Общество 03.04.2018 11:33

В Волгоградской области в зоне подтопления оказались более 2 тыс человек Более 2 тысяч человек, среди которых 525 детей, в трех районах Волгоградской области находятся в зоне подтопления из-за паводка. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, наиболее сложная ситуация в настоящее время в городском округе Михайловка. Здесь паводковая обстановка осложнилась в шести населенных пунктах - Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов и Сенной. Подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка. На территории Фроловского района в х.Терновка подтоплено 114 придворовых территории с общей численностью жителей 310 человек, из них 98 детей. В ст.Кумылженская подтоплено 13 улиц,...
Прочитана: 3628 раз
Общество 03.04.2018 11:09

Личный состав региональной полиции переведен в режим повышенной готовности в связи со сложившейся на территории Волгоградской области паводковой ситуацией, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. На сегодняшний момент в зоне возможного подтопления оказались территории Кумылженского, Михайловского, Ольховского и Фроловского районов. В указанных населенных пунктах сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, в том числе имущества эвакуированных граждан. А также организуют безопасный проезд транспорта, оказывают содействие в ликвидации последствий паводка и эвакуации населения. Так, в Кумылженском районе уже задействованы 32 сотрудника полиции, 11 ед. транспорта повышенной проходимости, 1 плавсредство ОВД. В Ольховском - 22 сотрудника, 7 ед....
Прочитана: 859 раз
Расследования 03.04.2018 10:42

Скрывавшегося 32 года от правосудия убийцу задержали в Волгоградской области Полицейские Волгоградской области задержали подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, которому удавалось скрываться от правосудия 32 года, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. По данным оперативников, в 1985 году подозреваемый вместе с тремя своими знакомыми проникли в домовладение жителя Камышина, избили его и похитили денежные средства. В этот же день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений злоумышленники совершили убийства троих местных жителей – двух сторожей – садового товарищества и песчаного карьера, и мужчины, который находился на принадлежащей ему даче. У последнего подозреваемые похитили мотоцикл. Преступления были раскрыты, трое подозреваемых задержаны и осуждены, четвертый скрылся...
Прочитана: 2456 раз
Происшествия 03.04.2018 10:31

Директор риелторской фирмы задержана в Волгограде по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает ИА "Высота 102". По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, 40-летнюю женщину задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ. По данным следствия, она является организатором противоправной схемы по обману жителей региона. Установлено, что, вводя клиентов в заблуждение, женщина обещала помочь им улучшить жилищные условия в рамках федеральной программы. С потерпевшими были заключены фиктивные договоры на приобретение квартир из муниципального фонда по ценам в несколько раз ниже рыночных. Злоумышленница меняла внешность с помощью грима...
Прочитана: 3762 раз
Экономика 03.04.2018 10:17

Совет по социально-экономическому развитию Волгоградской области возглавил преемник Олега Иншакова Ректор Волгоградского государственного университета (ВолГУ) Василий Тараканов назначен председателем совета по социально-экономическому развитию при губернаторе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Бочаровым. Василий Тараканов на этой должности продолжит работу своего предшественника - Олега Иншакова, который ушел из жизни 6 января этого года после тяжелой болезни. Напомним, совет по социально-экономическому развитию был создан в конце ноября 2017 года. Об этом глава региона объявил на совещании, где подводились итоги социально-экономического развития Волгоградской области. Возглавил совет по просьбе губернатора бывший президент ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Олег Иншаков. Олег Васильевич Иншаков – Почетный...
Прочитана: 3279 раз
Общество 03.04.2018 10:15

В Кумылженском районе Волгоградской области за ночь вода не поднялась В станице Кумылженской увеличилось количество подтопленных дворовых территорий – с 302 на вчерашний день до 417 подворий. Об этом сообщил ИА «Высота 102» глава Кумылженского района Волгоградской области Валерий  Денисов. По словам главы района, также вода зашла в 39 жилых помещений. Между тем, временные пункты размещения граждан пока пустуют – люди приходят суда на пару-тройку часов, а затем отправляются к родственникам. Впрочем, по словам Валерия Владимировича, есть надежда на стабилизацию ситуации. Так, на утро сегодняшнего дня за период со вчерашнего вечера не было зафиксировано очередного подъема уровня воды на гидрологическом посту. «Если вода больше подниматься не будет, будем...
Прочитана: 2142 раз
Общество 03.04.2018 09:51

Житель Николаевского района Волгоградской области за долг в полмиллиона рублей едва не лишился квартиры. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, в качестве обеспечительных мер был наложен запрет на регистрационные действия с транспортным средством и недвижимым имуществом, вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника. Судебному  приставу-исполнителю долгое время не удавалось застать должника дома, и лишь однажды ранним утром произошла неожиданная для мужчины встреча. Тогда и был составлен акт описи и ареста данной квартиры. Рискуя остаться без жилой площади, гражданин  в кратчайшие сроки оплатил свою задолженность в полном объёме.
Прочитана: 1059 раз


3 апреля 15:51
В Волгограде бригады неотложки переодели в новую форму Комментарии1Смотреть фотографии
3 апреля 15:25
В Волгоградской области введен режим ЧС еще в одном районе из-за паводка Комментарии4Смотреть фотографии
3 апреля 14:54
В Волгограде для реконструкции дороги заберут участок в элитном поселке Комментарии5Смотреть фотографии
3 апреля 14:37
Спасатели из Калмыкии, Астрахани, Воронежа и Саратова едут в Волгоградскую область на борьбу с паводком Комментарии2
3 апреля 14:15
Капремонт лифтов в девятиэтажке в Волгограде подорвал здоровье стариков Комментарии10Смотреть фотографии
3 апреля 12:44
В Волгограде в ТРК "Park House" быстро эвакуируются, но долго звонят пожарным Комментарии20Смотреть фотографии
3 апреля 12:12
В Волгоградской области объявили конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО Комментарии9
3 апреля 11:58
Стадион "Волгоград Арена" получил разрешение на ввод в эксплуатацию Комментарии21Смотреть фотографии
3 апреля 11:45
В Волгограде экс-главу УК "Управдом" отправили в тюрьму за хищения Комментарии11
3 апреля 11:33
В Волгоградской области в зоне подтопления оказались более 2 тыс человек Комментарии5Смотреть фотографии
3 апреля 11:09
В Волгоградской области на борьбу с паводком заступила полиция Комментарии5
3 апреля 10:42
Скрывавшегося 32 года от правосудия убийцу задержали в Волгоградской области Комментарии12Смотреть фотографии
3 апреля 10:31
В Волгограде главу риелторской фирмы подозревают в обмане 40 клиентов на 50 млн рублей Комментарии14
3 апреля 10:17
Совет по социально-экономическому развитию Волгоградской области возглавил преемник Олега Иншакова Комментарии22Смотреть фотографии
3 апреля 10:15
В Кумылженском районе Волгоградской области за ночь вода не поднялась Комментарии3Смотреть фотографии
3 апреля 09:51
В Волгоградской области приставы описали квартиру должника Комментарии6
3 апреля 09:47
Волгоградец прописал в квартире своей сожительницы 6 иностранцев Комментарии6
3 апреля 09:43
В Волгограде сотню автобусов-шаттлов опробуют во время проведения финала Кубка России по футболу Комментарии15
3 апреля 08:23
Волгоградская область стала лидером среди городов-участников ЧМ-2018 по количеству гостиниц Комментарии27
3 апреля 07:31
Академия "Ротор" как никогда подготовилась к финальным турнирам первенства страны Комментарии4Смотреть фотографии
2 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области долгожданное тепло добавило работы спасателям Комментарии9Cмотреть видео
2 апреля 18:35
Северо-Кавказский военный суд лишил свободы членов «Октябрьского джамаата» из Волгоградской области Комментарии3Cмотреть видео
2 апреля 17:59
Два чиновника Камышина Волгоградской области подали в отставку из-за плохих дорог Комментарии26
2 апреля 17:03
В Волгоградской области в зону паводка могут попасть еще два района Комментарии7Смотреть фотографии
2 апреля 16:51
Житель Волгоградской области зарезал свою престарелую мать и выкинул ее из окна Комментарии4
2 апреля 16:38
«Ротор-Волгоград» возвращается на родной стадион Комментарии6Смотреть фотографии
2 апреля 15:57
Судебные приставы помогут закончить капремонт скандального дома в Волгограде Комментарии4Смотреть фотографии
2 апреля 15:36
Контрольно-счетная палата Волгограда теряет своего председателяСмотреть фотографии
2 апреля 14:55
В Волгоградской области подозреваемого в убийстве пенсионерки проверят на полиграфе Комментарии3
2 апреля 14:04
Жителя Ростова-на-Дону «вырубили» слезоточивым газом после покупки машины в Волгограде Комментарии3
Общество
3 апреля 16:26
В Волгоградской области за два месяца выявлено 56 случаев бешенства животных
3 апреля 15:25
В Волгоградской области введен режим ЧС еще в одном районе из-за паводка Комментарии4Смотреть фотографии
3 апреля 14:54
В Волгограде для реконструкции дороги заберут участок в элитном поселке Комментарии5Смотреть фотографии
3 апреля 14:37
Спасатели из Калмыкии, Астрахани, Воронежа и Саратова едут в Волгоградскую область на борьбу с паводком Комментарии2
3 апреля 14:15
Капремонт лифтов в девятиэтажке в Волгограде подорвал здоровье стариков Комментарии10Смотреть фотографии
3 апреля 12:44
В Волгограде в ТРК "Park House" быстро эвакуируются, но долго звонят пожарным Комментарии20Смотреть фотографии
3 апреля 11:33
В Волгоградской области в зоне подтопления оказались более 2 тыс человек Комментарии5Смотреть фотографии
3 апреля 11:09
В Волгоградской области на борьбу с паводком заступила полиция Комментарии5
3 апреля 10:15
В Кумылженском районе Волгоградской области за ночь вода не поднялась Комментарии3Смотреть фотографии
3 апреля 09:51
В Волгоградской области приставы описали квартиру должника Комментарии6
3 апреля 09:43
В Волгограде сотню автобусов-шаттлов опробуют во время проведения финала Кубка России по футболу Комментарии15
3 апреля 08:23
Волгоградская область стала лидером среди городов-участников ЧМ-2018 по количеству гостиниц Комментарии27
2 апреля 17:59
Два чиновника Камышина Волгоградской области подали в отставку из-за плохих дорог Комментарии26
2 апреля 17:03
В Волгоградской области в зону паводка могут попасть еще два района Комментарии7Смотреть фотографии
2 апреля 15:57
Судебные приставы помогут закончить капремонт скандального дома в Волгограде Комментарии4Смотреть фотографии
2 апреля 15:16
Госстройнадзор Волгоградской области: Жалоб на застройщика ЖК «Заречье» не поступало
2 апреля 13:26
"It's all right": Волгоградские полицейские во время ЧМ-2018 защитят иностранцев от происшествий Комментарии24Смотреть фотографии
2 апреля 13:02
Глава Кумылженского района Волгоградской области: «Жители встретили большую воду без паники» Комментарии14Смотреть фотографии
2 апреля 12:12
В Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за паводка Комментарии16
2 апреля 12:02
В Калаче-на-Дону Волгоградской области в нелегальном спортзале прошел кубок мэра по самбо Комментарии19Смотреть фотографии
2 апреля 10:53
Волгоградцу Олегу Савченко в Боливии покорилась очередная горная вершина (ВИДЕО) Комментарии75Смотреть фотографииCмотреть видео
2 апреля 10:40
Глава Волжского отчитался о работе 2017 годуСмотреть фотографии
2 апреля 10:31
В Волгограде стартовала генеральная уборка Комментарии32Смотреть фотографии
1 апреля 22:17
Еще один гидрологический пост в Волгоградской области зафиксировал опасность подъема воды
1 апреля 19:12
На севере Волгоградской области возможен подъем воды в реке Кумылга
1 апреля 14:33
Повышение проезда в автобусах «Волжский-Волгоград» пассажиры приняли как первоапрельскую шутку
1 апреля 14:19
Суд закрыл фейковую маршрутку в Волгоградской области
1 апреля 09:59
Минкульт РФ проведет в Волгограде фестиваль военных фильмов
1 апреля 09:34
В Волгоградской области открылась навигация
1 апреля 05:40
В Волгограде госпиталь МВД дождался капитального ремонтаСмотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

   

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

     
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   
День 3 Апреля, Вт
Волгоград
Пасмурно, температура 6..8 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 6 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
3 Апреля, Вт
1 $ 57.2850 руб.
1 € 70.6038 руб.
1 GBP 80.5656 руб.
1 CHF 60.0850 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
   

 

 

Обсуждают в форуме

В Волгоградской области лишний скот выгонят с подворийКомментарии117
Зарплата бюджетников Волгоградской области «рванула» вверхКомментарии89
В Волгограде проверяют, как перезимовали дорогиКомментарии75
Волгоградцу Олегу Савченко в Боливии покорилась очередная горная вершина (ВИДЕО)Комментарии75
В Волгограде в бывшем «Диаманте» проверяющие нашли нарушения пожарной безопасностиКомментарии69
В Госдуму по переводу времени Волгоградская облдума обратится 25 апреляКомментарии69
В центре Волгограда под строительство транспортной развязки изъяты зданияКомментарии59
Бездомных псов в Волгограде хотят избавить от «жизни собачьей»Комментарии52
После обращения к президенту в Волгоградской области уволили заведующую детским садомКомментарии52
Волгоградцев напугала трагедия в ТЦ “Зимняя вишня” в Кемерово (ВИДЕО)Комментарии49
В Волгоградской области свыше 600 психбольных потенциально опасныКомментарии49
В Волгограде бывшая фирма подследственного депутата просит думу о преференцияхКомментарии48
Доска позора: В центре Волгограда обрушилась лестница жилого домаКомментарии47
Программа "Взгляд с Высоты": После трагедии в Кемерово волгоградцам предлагают избавиться от синдрома «зимней вишни»Комментарии38
Медсестра из Волгограда перечислила виртуальному жениху из США полмиллиона рублейКомментарии37

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области долгожданное тепло добавило работы спасателямКомментарии9
Просмотров: 17940
Власти Калача-на-Дону в Волгоградской области не боятся "Зимней вишни"
Просмотров: 8255
Программа "Взгляд с Высоты": После трагедии в Кемерово волгоградцам предлагают избавиться от синдрома «зимней вишни»Комментарии38
Просмотров: 6361
Два чиновника Камышина Волгоградской области подали в отставку из-за плохих дорогКомментарии26
Просмотров: 4858
В Волгоградской области в зону паводка могут попасть еще два районаКомментарии7
Просмотров: 4714
Контрольно-счетная палата Волгограда теряет своего председателя
Просмотров: 3861
Волгоградская компания стала региональным оператором сферы ТКО в Ростове-на-Дону
Просмотров: 3855
«Ротор-Волгоград» возвращается на родной стадионКомментарии6
Просмотров: 2944
Суд закрыл фейковую маршрутку в Волгоградской области
Просмотров: 2900
В Волгоградской области подозреваемого в убийстве пенсионерки проверят на полиграфеКомментарии3
Просмотров: 2793

Рекомендуемые к прочтению новости

Зарплата бюджетников Волгоградской области «рванула» вверхКомментарии89
Рекомендации: +30 / 7-
В крупном торговом центре Волгограда «забыли» утвердить проект пожарной сигнализацииКомментарии32
Рекомендации: +29 / 7-
В Волгоградской области лишний скот выгонят с подворийКомментарии117
Рекомендации: +25 / 5-
«Высота 102 ТВ»: Волгоградские торговые центры проверяют на огнестойкостьКомментарии5
Рекомендации: +24 / 14-
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области долгожданное тепло добавило работы спасателямКомментарии9
Рекомендации: +23 / 16-
«Высота 102 ТВ»: Жители девятиэтажки в Волгограде боятся пожара из-за потопа
Рекомендации: +21 / 11-
В Волгограде в бывшем «Диаманте» проверяющие нашли нарушения пожарной безопасностиКомментарии69
Рекомендации: +21 / 6-
Программа "Взгляд с Высоты": После трагедии в Кемерово волгоградцам предлагают избавиться от синдрома «зимней вишни»Комментарии38
Рекомендации: +20 / 13-
"Доска позора": Жильцы многоэтажки в Дзержинском районе эвакуируют своих детей, опасаясь пожараКомментарии11
Рекомендации: +20 / 2-
В Волгоградской области повысили надежность дамбы для защиты от паводка более 3 тысяч человекКомментарии6
Рекомендации: +20 / 2-