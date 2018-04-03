На Мамаевом кургане в Волгограде полувековой водовод заменят без шума

Положительное заключение получил проект реконструкции наружных сетей водоснабжения телецентра на территории объекта культурного наследия федерального значения "Мамаев курган - место ожесточенных боев в 1942-1943 гг.", сообщает ИА "Высота 102". По информации комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, планируемые работы, как отмечают эксперты, "не повлекут за собой изменения особенностей достопримечательного места". Старый водовод диаметром 150 мм, проложенный от гостиницы "Турист", был введен в эксплуатацию в 1957 году. От него снабжаются водой культурный центр "Сталинград", телецентр, филиал РТРС "Волгоградский ОРТПЦ" и кафе "Экран", где в настоящее время идет капитальный ремонт. Состояние водовода оценивается как аварийное. Эксперты считают возможным его замену, так как работы планируется проводить по существующей трассе водовода в границах старых траншей. Отмечается, что для исключения воздействия на территорию объекта культурного наследия федерального значения и минимизации неудобств для посетителей, будет запрещено использовать оборудование, механизмы и инструменты с высоким уровнем шума, а также проводить ударные и взрывные способы разработки грунта. Площадки для складирования стройматериалов не предусмотрено - они будут завозиться автотранспортом и разгружаться на временных площадках.

В экспертном заключении подчеркивается, что в случае обнаружения останков участников Сталинградской битвы и иных артефактов времен Великой Отечественной войны необходимо будет немедленно приостановить земляные работы и уведомить о находках соответствующие органы и специальные организации.



