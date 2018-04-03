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Общество
 04.04.2018 05:11

На Мамаевом кургане в Волгограде полувековой водовод заменят без шума

Положительное заключение получил проект реконструкции наружных сетей водоснабжения телецентра на территории объекта культурного наследия федерального значения "Мамаев курган - место ожесточенных боев в 1942-1943 гг.", сообщает ИА "Высота 102". По информации комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, планируемые работы, как отмечают эксперты, "не повлекут за собой изменения особенностей достопримечательного места". Старый водовод диаметром 150 мм, проложенный от гостиницы "Турист", был введен в эксплуатацию в 1957 году. От него снабжаются водой культурный центр "Сталинград", телецентр, филиал РТРС "Волгоградский ОРТПЦ" и кафе "Экран", где в настоящее время идет капитальный ремонт. Состояние водовода оценивается как аварийное. Эксперты считают возможным его замену, так как работы планируется проводить по существующей трассе водовода в границах старых траншей. Отмечается, что для исключения воздействия на территорию объекта культурного наследия федерального значения и минимизации неудобств для посетителей, будет запрещено использовать оборудование, механизмы и инструменты с высоким уровнем шума, а также проводить ударные и взрывные способы разработки грунта. Площадки для складирования стройматериалов не предусмотрено - они будут завозиться автотранспортом и разгружаться на временных площадках. 
В экспертном заключении подчеркивается, что в случае обнаружения останков участников Сталинградской битвы и иных артефактов времен Великой Отечественной войны необходимо будет немедленно приостановить земляные работы и уведомить о находках соответствующие органы и специальные организации.

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Общество 04.04.2018 06:19 (Обновлено: 04.04.2018 07:51)

Ежедневный переход дороги – на уроки и с уроков – для учащихся школы №30 в Краснооктябрьском районе Волгограда превращается в несмешной аттракцион. Как рассказали ИА «Высота 102» родители учеников, участок ул. Ватутина, мало того, что представляет собой сплошные ямы, залитые водой, так еще вблизи учебного заведения нет никаких специальных знаков или разметки, указывающих, что основные пешеходы здесь – дети. «Когда-то здесь стоял знак, но теперь его почему-то нет», - пояснили корреспондентам местные жители. Ближайшие переход – в нескольких сотнях метров от школы, рядом с крупным торговым центром. Но дети, как убедились журналисты, переходят дорогу рядом со школой. Поток машин здесь...
Прочитана: 2543 раз
Газетный киоск 04.04.2018 04:18

ТЦ обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Госдума уже в этом году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия 1" заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. "Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы [по переносу кинотеатров и детских развлекательных комплексов на первые этажи - прим. ТАСС]. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году [торговые...
Прочитана: 1584 раз
Аналитика 03.04.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области растет число затопленных территорий. ТРК «Парк Хаус» проверили на готовность к пожару. Подозреваемый в тройном убийстве и разбое житель Камышина задержан 30 лет спустя. Стадион «Волгоград Арена» введен в эксплуатацию. В Волгограде на международный фестиваль СТЭМов ждут гостей из Киева.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
Прочитана: 17579 раз
Расследования 03.04.2018 18:54

Три 15-летние подопечные профучилища из Ленинского района, избившие двух школьниц 12 и 14 лет,  на месяц отправились в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Напомним, в конце марта педагоги образовательного учреждения увидели в  мобильном телефоне одного из учащихся видеозапись драки с участием своих ребят. Позже это же видео разошлось в интернете и вызвало общественный резонанс. Полицией была проведена проверка. Против еще одной участницы избиения - 17-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ - «Побои». Все зачинщицы драки  поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.
Прочитана: 2750 раз
Общество 03.04.2018 17:51

Президент России на один год продлил контракт о прохождении службы сверх установленного предельного возраста с начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенантом Александром Кравченко. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на распоряжение главы государства.  Александр Кравченко с 1 ноября 2008 года возглавлял ГУВД по Волгоградской области. В соответствии с федеральным законом "О полиции" Указом президента РФ от 31.03.2011 был назначен на должность начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.
Прочитана: 4761 раз
Общество 03.04.2018 17:26

В Волгоградской области подтопило 18 населенных пунктов Паводок подтопил 18 населенных пунктов в Волгоградской области, где проживает свыше 4,5 тысячи человек. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк. Неблагоприятная обстановка в результате обильного таяния снега в настоящее время складывается Кумылженском, Фроловском и Еланском районах, а также в Михайловском городском округе. По последним данным, подтоплены 2166 придомовых территорий. Вода зашла в 168 домовладений. Режим ЧС введен пока только в Кумылженском районе и Михайловском городском округе. В ближайшие сутки спасатели ожидают ухудшение паводковой ситуации. 
Прочитана: 5729 раз
Общество 03.04.2018 16:44

Режим чрезвычайной ситуации в ближайшие сутки могут ввести еще в двух районах Волгоградской области - Еланском и Фроловском. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня начальник ГУ МЧС России по региону Олег Гребенюк. По его словам, во второй половине дня и 4-5 апреля ожидается ухудшение ситуации. До опасных отметок поднимется вода в Урюпинском, Новониколаевском, Фроловском, Еланском, Иловлинском и Камышинском районах. Напомним, из-за паводка режим ЧС уже объявлен в двух районах - Кумылженском и Михайловском. В зоне подтопления находятся свыше 2 тысяч человек.  В Кумылженском, Фроловском районах и Михайловском городском округе...
Прочитана: 1529 раз
Здравоохранение 03.04.2018 15:51

В Волгограде бригады неотложки переодели в новую форму 3,5 тысячи комплектов новой медицинской спецодежды передано бригадам скорой помощи Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Всего в текущем году на приобретение формы и видеорегистраторов для скорой помощи из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время идет ремонт единой диспетчерской службы скорой помощи — на эти цели направлено 1,9 миллиона рублей. В Волгоградской области продолжается системная работа по повышению качества работы скорой помощи — за последние два года регион стал одним из крупнейших получателей господдержки, направленной на обновление медтранспорта. В 2016 году за счет средств федерального бюджета в...
Прочитана: 2230 раз
Общество 03.04.2018 15:25

В Волгоградской области введен режим ЧС еще в одном районе из-за паводка Режим чрезвычайной ситуации введен сегодня на территории городского округа Михайловка в связи с осложнением паводковой обстановки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, на территории округа, в населенных пунктах Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов, Сенной, городе Михайловка подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка. Развернуто 5 пунктов временного размещения в каждом населённом пункте общей вместимостью 370 человек. В ПВР находится 82 человека, из них 14 детей. Напомним, что накануне режим ЧС был введен в Кумылженском районе. По прогнозам синоптиков, сегодня, а также 4 и 5 апреля в...
Прочитана: 3336 раз
Общество 03.04.2018 14:54

В Волгограде для реконструкции дороги заберут участок в элитном поселке Шесть земельных участков будут изъяты для муниципальных нужд в связи с предстоящей реконструкцией ул. Героев Тулы (от дороги на Волжский до ул. Латошинской). Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в мэрии Волгограда. Правообладателем земельных участков объявлено МУ «Комдорстрой». Именно в этом учреждении и проведут оценку изымаемой земли. В случае, если в течение трех месяцев соответствующие договоры об изъятии участков не будут подписаны правообладателями, последует обращение в суд и землю заберут принудительно. В зону реконструкции дорожного объекта попали три участка на ул. Героев Тулы, один – на ул. Николая Отрады, один – в поселке Латошинка и еще...
Прочитана: 5655 раз
Общество 03.04.2018 14:15

Капремонт лифтов в девятиэтажке в Волгограде подорвал здоровье стариков Жители дома №14 по ул. Ватутина в Краснооктябрьском районе Волгограда требуют от фонда капремонта прекратить их страдания и закончить, наконец, затянувшуюся эпопею с заменой лифтов в их 6-подъездном доме. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жильцы, люди, которым далеко за 80, пенсионеры после тяжелейших травм, мамочки с колясками вынуждены почти ежедневно преодолевать немыслимое для них расстояние в десятки ступеней. А у некоторых и вовсе не осталось здоровья, чтобы выйти на улицу, и сегодня они стали затворниками в своих квартирах.  По словам жителей дома, сначала весть о замене лифтов они встретили радостно. Тем более, что работа закипела....
Прочитана: 2721 раз
Общество 03.04.2018 12:44

В Волгограде в ТРК "Park House" быстро эвакуируются, но долго звонят пожарным Недостатки в системе противопожарной безопасности в ТРК "Park House" нашли сотрудники МЧС и прокуратуры во время проведенной  проверки, сообщает ИА "Высота 102". Так, в батутном центре на пути к эвакуационному выходу находилась лестница-стремянка, а арка, ведущая к нему, оказалась узкой.  В кухонной зоне, обслуживающей фудкорт, отсутствуют разбрызгиватели. При этом системы, обеспечивающие эвакуацию, не вызвали нареканий: магнитные замки разблокировали двери. Проверяющим и посетителям удалось пройти везде быстро и беспрепятственно. Правда, свою роль сыграл человеческий фактор - сообщение о возгорании было передано сотрудникам пожарной службы с 14-минутной задержкой.
Прочитана: 5156 раз
Экология 03.04.2018 12:12

Власти Волгоградской области объявили о старте конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, соответствующий конкурс объявлен на электронной площадке, а его итоги подведут до 1 мая этого года. Организация-победитель будет отвечать за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Волгоградской области, что позволит обеспечить комплексный подход к наведению порядка в этой сфере. Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства.  Уточняется, что зоной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами станет вся территория региона, начиная от...
Прочитана: 2845 раз
Спорт 03.04.2018 11:58

Стадион "Волгоград Арена" получил разрешение на ввод в эксплуатацию Сегодня получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона в Волгограде, который летом этого года примет матчи Чемпионат мира по футболу ФИФА. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила пресс-служба Минспорта РФ. "Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу "Ротор", и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдёт волгоградской команде, – сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. – По многочисленным просьбам болельщиков "Ротора" в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют". Совместная делегация...
Прочитана: 3609 раз
Расследования 03.04.2018 11:45

Бывший директор управляющей компании ООО "Управдом" Александр Марченко признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и взят под стражу в зале суда. Также Марченко лишен права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение 2 лет 3 месяцев. Следствием и судом установлено, что Марченко, являясь директором управляющей компании ООО "Управдом" и исполняющим обязанности директора ООО "Управдом-МД", дал указание своему заместителю заключить с самим Марченко, как с индивидуальным предпринимателем,...
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«Высота 102 ТВ»: Жители девятиэтажки в Волгограде боятся пожара из-за потопа
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Судебные приставы помогут закончить капремонт скандального дома в ВолгоградеКомментарии4
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Глава Волжского отчитался о работе 2017 году
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Программа "Взгляд с Высоты": После трагедии в Кемерово волгоградцам предлагают избавиться от синдрома «зимней вишни»Комментарии38
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"Доска позора": Жильцы многоэтажки в Дзержинском районе эвакуируют своих детей, опасаясь пожараКомментарии11
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