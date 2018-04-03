Ежедневный переход дороги – на уроки и с уроков – для учащихся школы №30 в Краснооктябрьском районе Волгограда превращается в несмешной аттракцион. Как рассказали ИА «Высота 102» родители учеников, участок ул. Ватутина, мало того, что представляет собой сплошные ямы, залитые водой, так еще вблизи учебного заведения нет никаких специальных знаков или разметки, указывающих, что основные пешеходы здесь – дети. «Когда-то здесь стоял знак, но теперь его почему-то нет», - пояснили корреспондентам местные жители. Ближайшие переход – в нескольких сотнях метров от школы, рядом с крупным торговым центром. Но дети, как убедились журналисты, переходят дорогу рядом со школой. Поток машин здесь достаточно оживленный, и школьникам приходится полагаться лишь на свою ловкость да на внимательность и вежливость водителей. «Но некоторые родители предпочитают не рисковать жизнями детей и даже специально отпрашиваются с работы, чтобы перевести ребенка через эту опасную дорогу», - рассказали взрослые.





