



Жители дома №14 по ул. Ватутина в Краснооктябрьском районе Волгограда требуют от фонда капремонта прекратить их страдания и закончить, наконец, затянувшуюся эпопею с заменой лифтов в их 6-подъездном доме. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жильцы, люди, которым далеко за 80, пенсионеры после тяжелейших травм, мамочки с колясками вынуждены почти ежедневно преодолевать немыслимое для них расстояние в десятки ступеней. А у некоторых и вовсе не осталось здоровья, чтобы выйти на улицу, и сегодня они стали затворниками в своих квартирах.





По словам жителей дома, сначала весть о замене лифтов они встретили радостно. Тем более, что работа закипела. Фонд капремонта определил подрядчика, и уже в ноябре прошлого года во втором подъезде стали менять старый лифт на новый. «Обещали включить лифт в конце декабря, но этого не случилось, последний раз видели рабочих в подъезде в феврале этого года, они зачем-то покрасили зеленой краской откосы на нескольких этажах. Оказалось, это было перед приемкой лифта. Комиссия приехала в конце февраля, лифт на это время включили, а потом – отключили. В УК «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района ничего вразумительного нам не говорят. И вот уже больше 5 месяцев мы ходим пешком». – рассказали жильцы.





Почти во всех остальных подъездах – ситуация такая же: лифты там сделали, но они так и не заработали. Лишь в 3-ом подъезде, как убедились корреспонденты ИА «Высота 102», работа по установке лифта еще не закончена. Впрочем, журналистам так и не удалось застать там «живых душ». «Мы уже не знаем, куда стучаться, кому жаловаться и главное, мы не можем получить ответ – когда заработают в нашем доме новые лифты? – возмущаются люди. – Нам только и говорят, то виноваты недобросовестные подрядчики, то субподрядчики, то надо подождать какую-то деталь, то еще что-то… Когда закончатся эти издевательства над нами?».





Между тем, пожилые люди находятся уже на грани отчаяния. Один пенсионер, например, вынужден подниматься по лестнице после перелома шейки бедра. Пенсионеры едва не плачут: разве такую жизнь, говорят они, мы заслужили?





На запрос ИА «Высота 102» в фонде капремонта Волгоградской области пояснили, что исполнительная документация по данным лифтам уже передана подрядчиком в управляющую компанию, которая является собственником лифтового оборудования. В свою очередь УК должна направить документы в органы Ростехнадзора, специалисты которых проведут свое обследование и примут решение о возможности эксплуатации. На этой неделе, кстати, специалисты регоператора приедут в дом №14 по ул. Ватутина, чтобы проверить объемы выполненных подрядной организацией работ. ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.



