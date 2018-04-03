|Общество
|03.04.2018 14:15
Капремонт лифтов в девятиэтажке в Волгограде подорвал здоровье стариков
Жители дома №14 по ул. Ватутина в Краснооктябрьском районе Волгограда требуют от фонда капремонта прекратить их страдания и закончить, наконец, затянувшуюся эпопею с заменой лифтов в их 6-подъездном доме. Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» жильцы, люди, которым далеко за 80, пенсионеры после тяжелейших травм, мамочки с колясками вынуждены почти ежедневно преодолевать немыслимое для них расстояние в десятки ступеней. А у некоторых и вовсе не осталось здоровья, чтобы выйти на улицу, и сегодня они стали затворниками в своих квартирах.
По словам жителей дома, сначала весть о замене лифтов они встретили радостно. Тем более, что работа закипела. Фонд капремонта определил подрядчика, и уже в ноябре прошлого года во втором подъезде стали менять старый лифт на новый. «Обещали включить лифт в конце декабря, но этого не случилось, последний раз видели рабочих в подъезде в феврале этого года, они зачем-то покрасили зеленой краской откосы на нескольких этажах. Оказалось, это было перед приемкой лифта. Комиссия приехала в конце февраля, лифт на это время включили, а потом – отключили. В УК «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района ничего вразумительного нам не говорят. И вот уже больше 5 месяцев мы ходим пешком». – рассказали жильцы.
Почти во всех остальных подъездах – ситуация такая же: лифты там сделали, но они так и не заработали. Лишь в 3-ом подъезде, как убедились корреспонденты ИА «Высота 102», работа по установке лифта еще не закончена. Впрочем, журналистам так и не удалось застать там «живых душ». «Мы уже не знаем, куда стучаться, кому жаловаться и главное, мы не можем получить ответ – когда заработают в нашем доме новые лифты? – возмущаются люди. – Нам только и говорят, то виноваты недобросовестные подрядчики, то субподрядчики, то надо подождать какую-то деталь, то еще что-то… Когда закончатся эти издевательства над нами?».
Между тем, пожилые люди находятся уже на грани отчаяния. Один пенсионер, например, вынужден подниматься по лестнице после перелома шейки бедра. Пенсионеры едва не плачут: разве такую жизнь, говорят они, мы заслужили?
На запрос ИА «Высота 102» в фонде капремонта Волгоградской области пояснили, что исполнительная документация по данным лифтам уже передана подрядчиком в управляющую компанию, которая является собственником лифтового оборудования. В свою очередь УК должна направить документы в органы Ростехнадзора, специалисты которых проведут свое обследование и примут решение о возможности эксплуатации. На этой неделе, кстати, специалисты регоператора приедут в дом №14 по ул. Ватутина, чтобы проверить объемы выполненных подрядной организацией работ. ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.
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|Здравоохранение
|03.04.2018 15:51
3,5 тысячи комплектов новой медицинской спецодежды передано бригадам скорой помощи Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. Всего в текущем году на приобретение формы и видеорегистраторов для скорой помощи из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время идет ремонт единой диспетчерской службы скорой помощи — на эти цели направлено 1,9 миллиона рублей. В Волгоградской области продолжается системная работа по повышению качества работы скорой помощи — за последние два года регион стал одним из крупнейших получателей господдержки, направленной на обновление медтранспорта. В 2016 году за счет средств федерального бюджета в...
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|Общество
|03.04.2018 15:25 (Обновлено: 03.04.2018 15:37)
Режим чрезвычайной ситуации введен сегодня на территории городского округа Михайловка в связи с осложнением паводковой обстановки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, на территории округа, в населенных пунктах Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов, Сенной, подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка. Развернуто 5 пунктов временного размещения в каждом населённом пункте общей вместимостью 370 человек. В ПВР находится 82 человека, из них 14 детей. Напомним, что накануне режим ЧС был введен в Кумылженском районе. По прогнозам синоптиков, сегодня, а также 4 и 5 апреля в результате половодья уровни воды в реках...
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|Общество
|03.04.2018 14:54
Шесть земельных участков будут изъяты для муниципальных нужд в связи с предстоящей реконструкцией ул. Героев Тулы (от дороги на Волжский до ул. Латошинской). Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в мэрии Волгограда. Правообладателем земельных участков объявлено МУ «Комдорстрой». Именно в этом учреждении и проведут оценку изымаемой земли. В случае, если в течение трех месяцев соответствующие договоры об изъятии участков не будут подписаны правообладателями, последует обращение в суд и землю заберут принудительно. В зону реконструкции дорожного объекта попали три участка на ул. Героев Тулы, один – на ул. Николая Отрады, один – в поселке Латошинка и еще...
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|Общество
|03.04.2018 14:37
Спасатели из Калмыкии, Астрахани, Воронежа и Саратова едут в Волгоградскую область на борьбу с паводком
Аэромобильные группировки сил МЧС России из четырех соседних регионов готовы выдвинуться в Волгоградскую область для борьбы с паводком. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, в случае ухудшения обстановки ожидается прибытие спасателей из Калмыкии, Астраханской, Саратовской и Воронежской областей. В общей сложности это 200 человек - все они профессиональные спасатели, оснащенные всем необходимым. Напомним, в Волгоградской области в настоящее время сложная паводковая обстановка наблюдается трех районах - Кумылженском, Михайловском и Фроловском. В зоне подтопления находятся более 2 тысяч человек, из них свыше 500 детей. В пункты временной эвакуации уже размещены около 100 жителей из сел городского округа Михайловка...
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|Общество
|03.04.2018 12:44
Недостатки в системе противопожарной безопасности в ТРК "Park House" нашли сотрудники МЧС и прокуратуры во время проведенной проверки, сообщает ИА "Высота 102". Так, в батутном центре на пути к эвакуационному выходу находилась лестница-стремянка, а арка, ведущая к нему, оказалась узкой. В кухонной зоне, обслуживающей фудкорт, отсутствуют разбрызгиватели. При этом системы, обеспечивающие эвакуацию, не вызвали нареканий: магнитные замки разблокировали двери. Проверяющим и посетителям удалось пройти везде быстро и беспрепятственно. Правда, свою роль сыграл человеческий фактор - сообщение о возгорании было передано сотрудникам пожарной службы с 14-минутной задержкой.
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|Экология
|03.04.2018 12:12
Власти Волгоградской области объявили о старте конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, соответствующий конкурс объявлен на электронной площадке, а его итоги подведут до 1 мая этого года. Организация-победитель будет отвечать за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Волгоградской области, что позволит обеспечить комплексный подход к наведению порядка в этой сфере. Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства. Уточняется, что зоной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами станет вся территория региона, начиная от...
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|Спорт
|03.04.2018 11:58
Сегодня получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона в Волгограде, который летом этого года примет матчи Чемпионат мира по футболу ФИФА. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила пресс-служба Минспорта РФ. "Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу "Ротор", и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдёт волгоградской команде, – сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. – По многочисленным просьбам болельщиков "Ротора" в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют". Совместная делегация...
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|Расследования
|03.04.2018 11:45
Бывший директор управляющей компании ООО "Управдом" Александр Марченко признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и взят под стражу в зале суда. Также Марченко лишен права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение 2 лет 3 месяцев. Следствием и судом установлено, что Марченко, являясь директором управляющей компании ООО "Управдом" и исполняющим обязанности директора ООО "Управдом-МД", дал указание своему заместителю заключить с самим Марченко, как с индивидуальным предпринимателем,...
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|Общество
|03.04.2018 11:33
Более 2 тысяч человек, среди которых 525 детей, в трех районах Волгоградской области находятся в зоне подтопления из-за паводка. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, наиболее сложная ситуация в настоящее время в городском округе Михайловка. Здесь паводковая обстановка осложнилась в шести населенных пунктах - Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов и Сенной. Подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка. На территории Фроловского района в х.Терновка подтоплено 114 придворовых территории с общей численностью жителей 310 человек, из них 98 детей. В ст.Кумылженская подтоплено 13 улиц,...
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|Общество
|03.04.2018 11:09
Личный состав региональной полиции переведен в режим повышенной готовности в связи со сложившейся на территории Волгоградской области паводковой ситуацией, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. На сегодняшний момент в зоне возможного подтопления оказались территории Кумылженского, Михайловского, Ольховского и Фроловского районов. В указанных населенных пунктах сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, в том числе имущества эвакуированных граждан. А также организуют безопасный проезд транспорта, оказывают содействие в ликвидации последствий паводка и эвакуации населения. Так, в Кумылженском районе уже задействованы 32 сотрудника полиции, 11 ед. транспорта повышенной проходимости, 1 плавсредство ОВД. В Ольховском - 22 сотрудника, 7 ед....
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|Расследования
|03.04.2018 10:42
Полицейские Волгоградской области задержали подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, которому удавалось скрываться от правосудия 32 года, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. По данным оперативников, в 1985 году подозреваемый вместе с тремя своими знакомыми проникли в домовладение жителя Камышина, избили его и похитили денежные средства. В этот же день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений злоумышленники совершили убийства троих местных жителей – двух сторожей – садового товарищества и песчаного карьера, и мужчины, который находился на принадлежащей ему даче. У последнего подозреваемые похитили мотоцикл. Преступления были раскрыты, трое подозреваемых задержаны и осуждены, четвертый скрылся...
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|Происшествия
|03.04.2018 10:31
Директор риелторской фирмы задержана в Волгограде по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает ИА "Высота 102". По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, 40-летнюю женщину задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ. По данным следствия, она является организатором противоправной схемы по обману жителей региона. Установлено, что, вводя клиентов в заблуждение, женщина обещала помочь им улучшить жилищные условия в рамках федеральной программы. С потерпевшими были заключены фиктивные договоры на приобретение квартир из муниципального фонда по ценам в несколько раз ниже рыночных. Злоумышленница меняла внешность с помощью грима...
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|Экономика
|03.04.2018 10:17
Ректор Волгоградского государственного университета (ВолГУ) Василий Тараканов назначен председателем совета по социально-экономическому развитию при губернаторе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Бочаровым. Василий Тараканов на этой должности продолжит работу своего предшественника - Олега Иншакова, который ушел из жизни 6 января этого года после тяжелой болезни. Напомним, совет по социально-экономическому развитию был создан в конце ноября 2017 года. Об этом глава региона объявил на совещании, где подводились итоги социально-экономического развития Волгоградской области. Возглавил совет по просьбе губернатора бывший президент ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Олег Иншаков. Олег Васильевич Иншаков – Почетный...
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|Общество
|03.04.2018 10:15
В станице Кумылженской увеличилось количество подтопленных дворовых территорий – с 302 на вчерашний день до 417 подворий. Об этом сообщил ИА «Высота 102» глава Кумылженского района Волгоградской области Валерий Денисов. По словам главы района, также вода зашла в 39 жилых помещений. Между тем, временные пункты размещения граждан пока пустуют – люди приходят суда на пару-тройку часов, а затем отправляются к родственникам. Впрочем, по словам Валерия Владимировича, есть надежда на стабилизацию ситуации. Так, на утро сегодняшнего дня за период со вчерашнего вечера не было зафиксировано очередного подъема уровня воды на гидрологическом посту. «Если вода больше подниматься не будет, будем...
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|Общество
|03.04.2018 09:51
Житель Николаевского района Волгоградской области за долг в полмиллиона рублей едва не лишился квартиры. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, в качестве обеспечительных мер был наложен запрет на регистрационные действия с транспортным средством и недвижимым имуществом, вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника. Судебному приставу-исполнителю долгое время не удавалось застать должника дома, и лишь однажды ранним утром произошла неожиданная для мужчины встреча. Тогда и был составлен акт описи и ареста данной квартиры. Рискуя остаться без жилой площади, гражданин в кратчайшие сроки оплатил свою задолженность в полном объёме.
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Капремонт лифтов в девятиэтажке в Волгограде подорвал здоровье стариков 10
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Капремонт лифтов в девятиэтажке в Волгограде подорвал здоровье стариков 10
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