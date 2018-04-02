Власти Волгоградской области объявили о старте конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, соответствующий конкурс объявлен на электронной площадке, а его итоги подведут до 1 мая этого года. Организация-победитель будет отвечать за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Волгоградской области, что позволит обеспечить комплексный подход к наведению порядка в этой сфере. Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства.

Уточняется, что зоной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами станет вся территория региона, начиная от крупных городов, заканчивая отдаленными населенными пунктами — такое решение было принято исходя из опыта других регионов. После конкурсного отбора с победителем будет заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Волгоградской области. Затем регоператор заключит контракты по сбору и транспортированию отходов с подрядными организациями. До 1 января 2019 года организация обязана приступить к оказанию коммунальной услуги по обращению с ТКО.



