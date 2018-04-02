







Сегодня получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона в Волгограде, который летом этого года примет матчи Чемпионат мира по футболу ФИФА. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила пресс-служба Минспорта РФ.

"Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу "Ротор", и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдёт волгоградской команде, – сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. – По многочисленным просьбам болельщиков "Ротора" в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют".

Совместная делегация представителей ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" посетила стадион "Волгоград Арена" 25 марта. Эксперты выразили полную удовлетворённость объектом.

Ближайший тестовый матч на арене состоится 21 апреля, встречу проведут команды Футбольной национальной лиги "Ротор" (Волгоград) и "Луч-Энергия" (Владивосток).

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячном стадионе "Волгоград Арена" сыграют сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши.



