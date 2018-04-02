Бывший директор управляющей компании ООО "Управдом" Александр Марченко признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и взят под стражу в зале суда. Также Марченко лишен права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение 2 лет 3 месяцев.

Следствием и судом установлено, что Марченко, являясь директором управляющей компании ООО "Управдом" и исполняющим обязанности директора ООО "Управдом-МД", дал указание своему заместителю заключить с самим Марченко, как с индивидуальным предпринимателем, договор на выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций, повреждений внутридомового инженерного оборудования и коммуникаций в жилых домах. По договору указанные работы должны были выполняться индивидуальным предпринимателем Марченко в отношении 19 многоквартирных домов в Краснооктябрьском районе Волгограда, находившихся в управлении ООО "Управдом" и обслуживаемых ООО "Управдом-МД".

Несмотря на то, что фактически все работы по техническому обслуживанию и содержанию жилищного фонда выполнялись сотрудниками ООО "Управдом-МД", в период с 1 января 2013 года по 31 января 2015 года с расчетных счетов ООО "Управдом-МД" в адрес ИП Марченко Александра Викторовича были перечислены денежные средства в сумме свыше 3 млн. рублей.

Нарушения были вскрыты в ходе проверки прокуратуры и отдела №8 УБЭПиПК ГУ МВД по Волгоградской области, материалы которой послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по г.Волгограду. Вину в совершении инкриминируемого деяния подсудимый не признал, ущерб не возместил.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



