В Волгоградской области в зоне подтопления оказались более 2 тыс человек









Более 2 тысяч человек, среди которых 525 детей, в трех районах Волгоградской области находятся в зоне подтопления из-за паводка. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, наиболее сложная ситуация в настоящее время в городском округе Михайловка. Здесь паводковая обстановка осложнилась в шести населенных пунктах - Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов и Сенной. Подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка.

На территории Фроловского района в х.Терновка подтоплено 114 придворовых территории с общей численностью жителей 310 человек, из них 98 детей. В ст.Кумылженская подтоплено 13 улиц, на которых расположено 302 придворовых участка с общей численностью жителей 754 человека, из них 155 детей. В 25 домовладений, в которых проживает 48 человек, зашла вода. В Кумылженском районе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, введенный накануне.













На территории районов развернуты пункты временного размещения. Так, в Михайловском городском округе в них находятся 82 человека, среди которых 14 - дети. Во Фроловском районе во временном пункте находится 10 человек. Еще 42 человека размещены у родственников.



