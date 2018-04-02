|Общество
|03.04.2018 11:33
В Волгоградской области в зоне подтопления оказались более 2 тыс человек
Более 2 тысяч человек, среди которых 525 детей, в трех районах Волгоградской области находятся в зоне подтопления из-за паводка. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, наиболее сложная ситуация в настоящее время в городском округе Михайловка. Здесь паводковая обстановка осложнилась в шести населенных пунктах - Безымянка, Отрадное, Большой, Михайловка, Сухов и Сенной. Подтоплена 371 придомовая территория, в том числе 87 домовладений с населением 968 человек, из них 272 ребенка.
На территории Фроловского района в х.Терновка подтоплено 114 придворовых территории с общей численностью жителей 310 человек, из них 98 детей. В ст.Кумылженская подтоплено 13 улиц, на которых расположено 302 придворовых участка с общей численностью жителей 754 человека, из них 155 детей. В 25 домовладений, в которых проживает 48 человек, зашла вода. В Кумылженском районе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, введенный накануне.
На территории районов развернуты пункты временного размещения. Так, в Михайловском городском округе в них находятся 82 человека, среди которых 14 - дети. Во Фроловском районе во временном пункте находится 10 человек. Еще 42 человека размещены у родственников.
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В инспекции госстройнадзора Волгоградской области прояснили ситуацию, связанную с сообщением ведомства о приостановке в судебном порядке деятельности застройщиков, связанной с...
|Общество
|03.04.2018 12:44
Недостатки в системе противопожарной безопасности в ТРК "Park House" нашли сотрудники МЧС и прокуратуры во время проведенной проверки, сообщает ИА "Высота 102". Так, в батутном центре на пути к эвакуационному выходу находилась лестница-стремянка, а арка, ведущая к нему, оказалась узкой. В кухонной зоне, обслуживающей фудкорт, отсутствуют разбрызгиватели. При этом системы, обеспечивающие эвакуацию, не вызвали нареканий: магнитные замки разблокировали двери. Проверяющим и посетителям удалось пройти везде быстро и беспрепятственно. Правда, свою роль сыграл человеческий фактор - сообщение о возгорании было передано сотрудникам пожарной службы с 14-минутной задержкой.
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|Экология
|03.04.2018 12:12
Власти Волгоградской области объявили о старте конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, соответствующий конкурс объявлен на электронной площадке, а его итоги подведут до 1 мая этого года. Организация-победитель будет отвечать за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Волгоградской области, что позволит обеспечить комплексный подход к наведению порядка в этой сфере. Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства. Уточняется, что зоной деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами станет вся территория региона, начиная от...
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|Спорт
|03.04.2018 11:58
Сегодня получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона в Волгограде, который летом этого года примет матчи Чемпионат мира по футболу ФИФА. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщила пресс-служба Минспорта РФ. "Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу "Ротор", и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдёт волгоградской команде, – сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. – По многочисленным просьбам болельщиков "Ротора" в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют". Совместная делегация...
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|Расследования
|03.04.2018 11:45
Бывший директор управляющей компании ООО "Управдом" Александр Марченко признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и взят под стражу в зале суда. Также Марченко лишен права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение 2 лет 3 месяцев. Следствием и судом установлено, что Марченко, являясь директором управляющей компании ООО "Управдом" и исполняющим обязанности директора ООО "Управдом-МД", дал указание своему заместителю заключить с самим Марченко, как с индивидуальным предпринимателем,...
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|Общество
|03.04.2018 11:09
Личный состав региональной полиции переведен в режим повышенной готовности в связи со сложившейся на территории Волгоградской области паводковой ситуацией, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. На сегодняшний момент в зоне возможного подтопления оказались территории Кумылженского, Михайловского, Ольховского и Фроловского районов. В указанных населенных пунктах сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, в том числе имущества эвакуированных граждан. А также организуют безопасный проезд транспорта, оказывают содействие в ликвидации последствий паводка и эвакуации населения. Так, в Кумылженском районе уже задействованы 32 сотрудника полиции, 11 ед. транспорта повышенной проходимости, 1 плавсредство ОВД. В Ольховском - 22 сотрудника, 7 ед....
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|Расследования
|03.04.2018 10:42
Полицейские Волгоградской области задержали подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, которому удавалось скрываться от правосудия 32 года, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. По данным оперативников, в 1985 году подозреваемый вместе с тремя своими знакомыми проникли в домовладение жителя Камышина, избили его и похитили денежные средства. В этот же день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений злоумышленники совершили убийства троих местных жителей – двух сторожей – садового товарищества и песчаного карьера, и мужчины, который находился на принадлежащей ему даче. У последнего подозреваемые похитили мотоцикл. Преступления были раскрыты, трое подозреваемых задержаны и осуждены, четвертый скрылся...
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|Происшествия
|03.04.2018 10:31
Директор риелторской фирмы задержана в Волгограде по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает ИА "Высота 102". По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, 40-летнюю женщину задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ. По данным следствия, она является организатором противоправной схемы по обману жителей региона. Установлено, что, вводя клиентов в заблуждение, женщина обещала помочь им улучшить жилищные условия в рамках федеральной программы. С потерпевшими были заключены фиктивные договоры на приобретение квартир из муниципального фонда по ценам в несколько раз ниже рыночных. Злоумышленница меняла внешность с помощью грима...
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|Экономика
|03.04.2018 10:17
Ректор Волгоградского государственного университета (ВолГУ) Василий Тараканов назначен председателем совета по социально-экономическому развитию при губернаторе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Бочаровым. Василий Тараканов на этой должности продолжит работу своего предшественника - Олега Иншакова, который ушел из жизни 6 января этого года после тяжелой болезни. Напомним, совет по социально-экономическому развитию был создан в конце ноября 2017 года. Об этом глава региона объявил на совещании, где подводились итоги социально-экономического развития Волгоградской области. Возглавил совет по просьбе губернатора бывший президент ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Олег Иншаков. Олег Васильевич Иншаков – Почетный...
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|Общество
|03.04.2018 10:15
В станице Кумылженской увеличилось количество подтопленных дворовых территорий – с 302 на вчерашний день до 417 подворий. Об этом сообщил ИА «Высота 102» глава Кумылженского района Волгоградской области Валерий Денисов. По словам главы района, также вода зашла в 39 жилых помещений. Между тем, временные пункты размещения граждан пока пустуют – люди приходят суда на пару-тройку часов, а затем отправляются к родственникам. Впрочем, по словам Валерия Владимировича, есть надежда на стабилизацию ситуации. Так, на утро сегодняшнего дня за период со вчерашнего вечера не было зафиксировано очередного подъема уровня воды на гидрологическом посту. «Если вода больше подниматься не будет, будем...
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|Общество
|03.04.2018 09:51
Житель Николаевского района Волгоградской области за долг в полмиллиона рублей едва не лишился квартиры. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, в качестве обеспечительных мер был наложен запрет на регистрационные действия с транспортным средством и недвижимым имуществом, вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника. Судебному приставу-исполнителю долгое время не удавалось застать должника дома, и лишь однажды ранним утром произошла неожиданная для мужчины встреча. Тогда и был составлен акт описи и ареста данной квартиры. Рискуя остаться без жилой площади, гражданин в кратчайшие сроки оплатил свою задолженность в полном объёме.
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|Расследования
|03.04.2018 09:47
Житель поселка им. Максима Горького подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сотрудники прокуратуры установили, что 40-летний мужчина поставил на миграционный учет в однокомнатной квартире своей сожительницы шесть граждан республики Узбекистан. При этом фактически иностранные граждане у женщины не проживали. По аналогичной схеме еще два жителя Советского района Волгограда поставили на миграционный учет по месту своей регистрации 12 граждан республик Узбекистан и Азербайджан без фактического предоставления квартир для проживания. В настоящее время уголовные дела в отношении указанных лиц находятся на стадии расследования в ОП № 6 УМВД России...
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|Общество
|03.04.2018 09:43
Порядка 100 вместительных автобусов-шаттлов выйдут на улицы Волгограда в дни проведения в Волгограде футбольных соревнований высокого уровня для бесплатного обслуживания всех жителей и гостей города. По трем специально сформированным маршрутам транспорт перевезет пассажиров 9 мая – в День Победы в нашем городе состоится финал Кубка России по футболу – и 18, 22, 25 и 28 июня – в дни матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда. Работать дополнительные автобусы станут на следующих направлениях: аэропорт – Стадион (№S1), перехватывающая парковка «Тракторная» – Стадион (№S2); железнодорожный вокзал – Стадион (№S3). Курсировать...
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|Общество
|03.04.2018 08:23
Такие данные были озвучены на совещании в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, посвященном промежуточным итогам подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года на территории Волгоградской области в сфере гостиничных услуг». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, всего классифицировано 311 гостиниц и иных средства размещения. По этому показателю Волгоград является лидером среди городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Кроме того, участвующие в мероприятии были проинформированы об открытии многоязычного Cаll-центра, одной из основных целью которого является обеспечение информационной, справочной и лингвистической поддержки иностранных и иногородних туристов на русском и иностранных языках, а также лингвистической поддержки экстренных служб. ...
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|Спорт
|03.04.2018 07:31
Сразу три команды Академии "Ротор" этой весной примут участие в финальных турнирах первенств России. Как сообщили ИА "Высота 102" в Академии, это не только за долгие годы лучший результат среди волгоградских футбольных школ, но и самое обширное представительство из всех регионов, входящих в МОА "Черноземье". Так, уже 5 апреля в Сочи стартует финальный турнир команд 2000 г.р. В соперниках у Академии "Ротор" - ДЮСШ (Нижний Новгород), "Балаково", "Коломяги" (Санкт-Петербург), ростовский УОР и УОР-5 из Московской области. С 19 по 29 апреля в Москве пройдет финал среди игроков 2001 года рождения....
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|Аналитика
|02.04.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: В Городище на трех улицах «поплыли» дворы и дома. Проблему паводка обсудили в региональном главке МЧС. В Волгограде стартовал месячник весенней уборки улиц и дворов. В жилом доме на улице Советской неожиданно для УК обвалилась лестница. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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3 апреля 12:12
3 апреля 11:33
В Волгоградской области в зоне подтопления оказались более 2 тыс человек 4
3 апреля 10:31
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3 апреля 09:51
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3 апреля 11:33
В Волгоградской области в зоне подтопления оказались более 2 тыс человек 4
3 апреля 09:51
3 апреля 09:43
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2 апреля 13:26
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