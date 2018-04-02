В Волгоградской области на борьбу с паводком заступила полиция

Личный состав региональной полиции переведен в режим повышенной готовности в связи со сложившейся на территории Волгоградской области паводковой ситуацией, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. На сегодняшний момент в зоне возможного подтопления оказались территории Кумылженского, Михайловского, Ольховского и Фроловского районов.

В указанных населенных пунктах сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка, в том числе имущества эвакуированных граждан. А также организуют безопасный проезд транспорта, оказывают содействие в ликвидации последствий паводка и эвакуации населения.

Так, в Кумылженском районе уже задействованы 32 сотрудника полиции, 11 ед. транспорта повышенной проходимости, 1 плавсредство ОВД. В Ольховском - 22 сотрудника, 7 ед. транспорта повышенной проходимости, во Фроловском – 18 сотрудников, 3 ед. транспорта повышенной проходимости, 1 плавсредство ОВД. На случай осложнения оперативной обстановки образован резерв сил и средств полиции. Для работы в населенных пунктах со сложной паводковой ситуаций приведен в готовность сводный отряд из числа сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области.



