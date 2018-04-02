Скрывавшегося 32 года от правосудия убийцу задержали в Волгоградской области





Полицейские Волгоградской области задержали подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений, которому удавалось скрываться от правосудия 32 года, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. По данным оперативников, в 1985 году подозреваемый вместе с тремя своими знакомыми проникли в домовладение жителя Камышина, избили его и похитили денежные средства. В этот же день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений злоумышленники совершили убийства троих местных жителей – двух сторожей – садового товарищества и песчаного карьера, и мужчины, который находился на принадлежащей ему даче. У последнего подозреваемые похитили мотоцикл. Преступления были раскрыты, трое подозреваемых задержаны и осуждены, четвертый скрылся от правосудия и был объявлен во всесоюзный, а затем в федеральный розыск. В результате проведения длительного комплекса оперативно-разыскных мероприятий волгоградские полицейские установили, что разыскиваемый проживает под чужим именем и под другими паспортными данными на территории Удмуртской Республики. Накануне мужчина был задержан коллегами из республиканского МВД. Установлено, что с момента совершения преступления задержанный регулярно менял место жительства на территории различных республик бывшего Советского Союза, а впоследствии и регионов России. Ему также удалось получить новый паспорт, который он оформил на основании свидетельства о рождении своего давно умершего родственника. Задержанный также успел отбыть наказание в местах лишения свободы за совершенную в Кировской области кражу.



