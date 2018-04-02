Директор риелторской фирмы задержана в Волгограде по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает ИА "Высота 102". По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, 40-летнюю женщину задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ. По данным следствия, она является организатором противоправной схемы по обману жителей региона. Установлено, что, вводя клиентов в заблуждение, женщина обещала помочь им улучшить жилищные условия в рамках федеральной программы. С потерпевшими были заключены фиктивные договоры на приобретение квартир из муниципального фонда по ценам в несколько раз ниже рыночных. Злоумышленница меняла внешность с помощью грима и париков, встречалась с клиентами под видом работников муниципалитета и других людей, якобы участвующих в процессе оформления квартир. Также риелтор от имени администрации рассылала гражданам письма о ходе движения очереди на жилье. На данный момент в полицию с заявлениями о мошеннических действиях обратились 40 человек. Однако оперативники располагают информацией, что их число может возрасти в несколько раз. По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности превышает 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков в арендованных квартирах в городе Волгограде изъяты магнитные носители информации и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



