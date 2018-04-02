Совет по социально-экономическому развитию Волгоградской области возглавил преемник Олега Иншакова









Ректор Волгоградского государственного университета (ВолГУ) Василий Тараканов назначен председателем совета по социально-экономическому развитию при губернаторе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Бочаровым. Василий Тараканов на этой должности продолжит работу своего предшественника - Олега Иншакова, который ушел из жизни 6 января этого года после тяжелой болезни.

Напомним, совет по социально-экономическому развитию был создан в конце ноября 2017 года. Об этом глава региона объявил на совещании, где подводились итоги социально-экономического развития Волгоградской области. Возглавил совет по просьбе губернатора бывший президент ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Олег Иншаков.

Олег Васильевич Иншаков – Почетный гражданин города Волгограда. Ректором Волгоградского государственного университета он являлся с 1995 по 2014 гг. Он представлял Волгоградскую область в Общественной палате РФ, а также возглавлял Общественную палату региона, избирался депутатом областной думы.



