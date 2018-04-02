В Кумылженском районе Волгоградской области за ночь вода не поднялась





В станице Кумылженской увеличилось количество подтопленных дворовых территорий – с 302 на вчерашний день до 417 подворий. Об этом сообщил ИА «Высота 102» глава Кумылженского района Волгоградской области Валерий Денисов. По словам главы района, также вода зашла в 39 жилых помещений. Между тем, временные пункты размещения граждан пока пустуют – люди приходят суда на пару-тройку часов, а затем отправляются к родственникам. Впрочем, по словам Валерия Владимировича, есть надежда на стабилизацию ситуации. Так, на утро сегодняшнего дня за период со вчерашнего вечера не было зафиксировано очередного подъема уровня воды на гидрологическом посту. «Если вода больше подниматься не будет, будем надеяться, через несколько дней все войдет в норму», - предположил глава района.

Напомним, накануне в Кумылженском районе Волгоградской области был введен режим ЧС из-за паводка. В регионе установлен режим повышенной готовности в связи с этим природным явлением. По сообщению ГУ МЧС, есть вероятность подъема уровня воды в реках Ольховка и Бузулук в Ольховском и Киквидзенском районах Волгоградской области.

Фото с сайта газеты "Победа" Кумылженского района Волгоградской области.