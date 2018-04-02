Волгоградец прописал в квартире своей сожительницы 6 иностранцев

Житель поселка им. Максима Горького подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сотрудники прокуратуры установили, что 40-летний мужчина поставил на миграционный учет в однокомнатной квартире своей сожительницы шесть граждан республики Узбекистан. При этом фактически иностранные граждане у женщины не проживали. По аналогичной схеме еще два жителя Советского района Волгограда поставили на миграционный учет по месту своей регистрации 12 граждан республик Узбекистан и Азербайджан без фактического предоставления квартир для проживания. В настоящее время уголовные дела в отношении указанных лиц находятся на стадии расследования в ОП № 6 УМВД России по Волгограду. Всего в настоящее время в производстве следственных органов Волгоградской области находится порядка 80 уголовных дел, возбужденных по факту фиктивной постановки на учет иностранных гражданин. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.



