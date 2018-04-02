В Волгограде сотню автобусов-шаттлов опробуют во время проведения финала Кубка России по футболу

Порядка 100 вместительных автобусов-шаттлов выйдут на улицы Волгограда в дни проведения в Волгограде футбольных соревнований высокого уровня для бесплатного обслуживания всех жителей и гостей города. По трем специально сформированным маршрутам транспорт перевезет пассажиров 9 мая – в День Победы в нашем городе состоится финал Кубка России по футболу – и 18, 22, 25 и 28 июня – в дни матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда.

Работать дополнительные автобусы станут на следующих направлениях: аэропорт – Стадион (№S1), перехватывающая парковка «Тракторная» – Стадион (№S2); железнодорожный вокзал – Стадион (№S3). Курсировать шаттлы будут в режиме экспресса – на каждом из маршрутов следования есть несколько промежуточных остановок. Шаттлы под номером S1 совершат посадку и высадку пассажиров рядом с перехватывающей парковкой «Ашан» на ул. Землячки, у железнодорожного вокзала на ул. Невской и рядом с зоной, где пройдет фестиваль болельщиков. На линии №S2 предусмотрены остановки рядом с дополнительной перехватывающей парковкой у ТРК «Комсомолл», железнодорожного вокзала и также зоны проведения фестиваля болельщиков. Шаттлы на наименее протяженном маршруте №S3 на пути от вокзала к стадиону «Волгоград Арена» и обратно станут останавливаться только у фан-зоны на набережной им. 62-й Армии.

Автобусы-шаттлы №S2 и №S3, которые дополнят работу нескольких сотен единиц общественного транспорта на муниципальных маршрутах, будут работать с раннего утра и до ночи, а подвижной состав на линии №S1 – круглосуточно. Интервал движения составит у шаттлов №S1 от одного часа с 01-00 до 05-00 до двух-десяти минут в часы пик, на остальных направлениях – от 4 до 20 минут.

Шаттлы продолжат свою работу также на протяжении всего периода проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™: в нематчевые дни предусмотрены три других маршрута, скорректированных для удобства пассажиров, в том числе болельщиков. Поездки в автобусах-шаттлах в эти дни жители и гости Волгограда смогут оплатить согласно установленному городскому тарифу на проезд в автобусах по муниципальным маршрутам.

Напомним, работа маршрутов городского общественного транспорта вокруг стадиона «Волгоград Арена» в эти даты скорректируется. Троллейбусы №9 и №12 будут следовать по маршруту «Спартановка – пл. Возрождения», скоростной трамвай – по маршруту Т-1 «Ельшанка» – ТРК «Европа Сити Молл», маршрутные такси №3с и №36 – по ул. им. Рокоссовского, Хиросимы, 7-й Гвардейской с выездом на просп. им. В.И. Ленина, маршрутные такси №67к – по ул. Рокоссовского до ТРЦ «Комсомолл». Альтернативой маршруту №95 станут автобусы №2, №20, №21 и 25, а также пригородные электрички.

Кроме того, для безопасности волгоградцев и гостей города во время передвижения по пешеходной зоне, которую организуют 9 мая и в дни проведения четырех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™18, 22, 25 и 28 июня на наб. им. 62-й Армии, изменятся схемы движения автобусов №98 и №5. Автобусы под №98 «Речпорт – ТРК «Комсомолл» при движении к речному порту станут сворачивать с ул. Краснознаменской направо на просп. им. В.И. Ленина, затем следовать по ул. Калинина и Нулевой продольной магистрали мимо интерактивного музея «Россия. Моя история» до причала №16. Автобусы №5 «Речпорт – Родниковая долина» при движении к р. Волге они станут поворачивать направо с ул. Рабоче-Крестьянской на ул. Калинина и далее по Нулевой продольной магистрали до причала №16. Все остальные направления автобусов, включая дачные, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси продолжат работать в обычном режиме по привычным волгоградцам схемам движения.

При этом в дни встреч на стадионе «Волгоград Арена» зарубежных футбольных команд все болельщики, имеющие при себе билет на сегодняшний матч, смогут воспользоваться правом бесплатного проезда на всех муниципальных маршрутах автобусов, трамваев и троллейбусов при предъявлении билета.

Отметим, что в дни проведения тестовых матчей и матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ перевозки пассажиров по всем 8-ми внутригородским водным маршрутам, связывающим материковую часть Волгограда и остров Сарпинский, продолжатся без изменений маршрутов и расписания. Пассажирские теплоходы из Центрального района станут отправляться на остров от причалов №13-16.



