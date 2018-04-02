Волгоградская область стала лидером среди городов-участников ЧМ-2018 по количеству гостиниц

Такие данные были озвучены на совещании в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, посвященном промежуточным итогам подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года на территории Волгоградской области в сфере гостиничных услуг». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, всего классифицировано 311 гостиниц и иных средства размещения. По этому показателю Волгоград является лидером среди городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Кроме того, участвующие в мероприятии были проинформированы об открытии многоязычного Cаll-центра, одной из основных целью которого является обеспечение информационной, справочной и лингвистической поддержки иностранных и иногородних туристов на русском и иностранных языках, а также лингвистической поддержки экстренных служб.



