Оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на покупателя машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 25 января 2018 года, когда в полицию города Волгограда обратился 48-летний житель Ростовской области. Мужчина рассказал, что по объявлению на интернет-сайте нашел выгодное предложение о продаже в Волгограде автомашины «Хендэ Солярис». С этой целью он приехал в Дзержинский район. На ул.Космонавтов его встретили двое мужчин, показали автомашину и документы на нее, после чего он заплатил 465 тысяч рублей и обе стороны подписали договор купли-продажи. Однако, сев в салон купленной иномарки, заявитель почувствовал, что ему в лицо распылили слезоточивый...

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