«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области долгожданное тепло добавило работы спасателям











Смотрите сегодня в программе: В Городище на трех улицах «поплыли» дворы и дома. Проблему паводка обсудили в региональном главке МЧС. В Волгограде стартовал месячник весенней уборки улиц и дворов. В жилом доме на улице Советской неожиданно для УК обвалилась лестница.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.