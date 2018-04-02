Северо-Кавказский военный суд лишил свободы членов «Октябрьского джамаата» из Волгоградской области

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор участникам «Октябрьского джамаата», деятельность которого была пресечена в 2016 году ФСБ России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, организация была причастна к оказанию финансовой поддержки членам международных террористических организаций, в т.ч. действующим на территории Сирии. Группировка действовала на территории региона с апреля 2014 года, ее члены разделяли идеологию радикального ислама, предоставляли денежные средства на нужды незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, в том числе «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», действующих на территории Сирийской Арабской Республики. Собранные УФСБ по Волгоградской области доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем участникам группы. Так, Р.Таймысханов был отправлен в колонию общего режима на 8 лет лишения свободы, К.Бачаев – на 9 лет лишения свободы в колонию общего режима. И.Мусаев получил 6 лет, Р. Садуллаев – 3 года. В отношении Р. Садуллаева и И. Мусаева приговоры вступили в законную силу. К. Бачаев и Р. Таймысханов обжаловали приговор в апелляционном порядке.









