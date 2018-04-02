В Волгоградской области в зону паводка могут попасть еще два района





В Волгоградской области 3- 4 апреля ожидается подъем уровня воды до критических отметок еще в двух реках – Бузулук и Ольховка. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк. Он сослался на экстренное предупреждение Волгоградского ЦГМС. В этой связи в зону паводка могут попасть еще Ольховский и Киквидзенский районы. Высокий уровень воды остается и в реке Кумылга, из-за чего сегодня был объявлен режим ЧС в Кумылженском районе. В настоящее время, отметил Олег Гребенюк, подъем уровня воды в Кумылге остановился, но ситуация остается напряженной. По просьбе жителей из зоны затопления вывезено 68 голов крупного рогатого скота. Хотя в райцентре открыты пункты временного размещения граждан, люди отказываются покидать свои дома.

В целом в Волгоградской области достаточно сил и средств для борьбы с паводком, подчеркнул начальник регионального МЧС. Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в регионе создана группировка численностью свыше 15,5 тыс. человек и около 5 тыс. единиц техники.



