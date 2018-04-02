55-летний житель Жирновска зверски расправился со своей матерью. Как рассказали ИА «Высота 102» в управлении Росгвардии по Волгоградской области, раскрыть преступление помог водитель такси, который ранним утром увидел, как из окна третьего этажа в доме, расположенном на улице Ломоносова, выпала женщина. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны - старшие сержанты Александр Киселев и Сергей Хайнов - обнаружили у подъезда труп престарелой женщины с ножевыми ранениями. Росгвардейцы, ориентируясь по открытому окну, рассчитали расположение квартиры и приняли решение ее осмотреть, однако входная дверь жилища оказалась запертой. Спустившись и еще раз осмотрев фасад дома, стражи правопорядка обнаружили, что окно, еще минуту назад распахнутое, кто-то закрыл. Патрульные снова поднялись на третий этаж и принялись стучать в дверь; им открыл изрядно выпивший мужчина с окровавленным ножом в руке. Сотрудники Росгвардии задержали вероятного убийцу и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции. Задержанным оказался 55-летний неработающий местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство. Мужчина убил свою 86-летнюю мать за то, что она отказалась давать ему деньги на спиртное. Возбуждено уголовное дело.



