«Ротор-Волгоград» возвращается на родной стадион





Ближайший календарный поединок в первенстве Футбольной национальной лиги "Ротор-Волгоград" проведет на родном стадионе "Зенит", где 7 апреля в 14 часов в 31-м туре соревнований команда Сергея Павлова примет воронежский "Факел". Об этом сообщили ИА «Высота 102» в клубе. Решение о выступлении нашей дружины на домашней арене принято сегодня после визита на спортивный объект специальной Комиссии РФС по приёмке стадиона и нового административно-бытового корпуса. Осмотр и проверку спорткомплекса (в первую очередь состояние поля и качество газона) провела инспекция в составе трех представителей Футбольной национальной лиги под руководством Исполнительного Директора ФНЛ Ивана Шабанова, компанию которому при вынесении вердикта составили ведущий специалист спортивного департамента Лиги Иван Егоров и специалист АХД административного департамента ФНЛ Вадим Ильин. Ими и дано положительное заключение о проведении последующих в сезоне домашних матчах "Ротора" на стадионе "Зенит".

От волгоградской стороны членов комиссии приняли генеральный директор клуба "Ротор-Волгоград" Андрей Рекечинский, главный тренер команды Сергей Павлов, а также руководители спорткомплекса и представители различных служб стадиона, включая специалистов по агрономии и безопасности футбольной арены. Напомним, что ввиду сложных погодных условий в регионе наша команда три домашних матча в первенстве ФНЛ провела в соседней Астрахани, где добилась трех побед и сегодня улучшила турнирное положение, покинув зону вылета этих российских соревнований в первом дивизионе. К слову, на аренду стадиона в соседнем городе для проведения матчей было потрачено более 1,2 миллиона рублей. Добавим, что стадион "Зенит" будет также использован в качестве тренировочной площадки для команд-участниц чемпионата мира-2018, четыре игры которого состоятся в Волгограде.



