



Судебных приставов вынуждена была привлечь управляющая компания, чтобы исполнить решение суда и обязать жителей нескольких квартир дома №2 по ул. Невской пустить в свои жилища рабочих. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, ранее решением суда Центрального района жителей пяти квартир дома по улице Невской, 2 обязали предоставить доступ в свои квартиры. На данный момент его отказываются исполнить владельцы трех жилых помещений в первом и третьем подъездах. Между тем, в настоящее время необходимо завершить стяжку здания металлическими лентами в оставшихся квартирах и перейти к усилению фундамента дома. Жители двух квартир в первом и третьем подъезде не стали дожидаться визита судебных приставов – работы в одном жилом помещении первого подъезда уже завершены, владельцы квартиры в третьем подъезде готовы предоставить доступ рабочим на этой неделе. Отметим, восстановительные работы проводятся для сохранения целостности конструкций всего дома.

Напомним, с осени прошлого года в жилом здании по адресу ул. Невская, 2 ведутся работы по капитальному ремонту. В рамках подготовительного этапа специалисты уже произвели стяжку фасада и части жилых помещений металлическими лентами. Компенсирующие мероприятия позволят минимизировать риски изменения состояния конструкций при проведении в дальнейшем работ по усилению фундамента. Более того, стяжка позволит возобновить подачу газа в квартиры второго подъезда, приостановленного с лета прошлого года для обеспечения безопасности проживания. Однако жители пяти квартир первого и третьего подъездов, несмотря на ряд разъяснительных встреч и официальные гарантии восстановления внутренней отделки за счет бюджета, отказались предоставить допуск в помещения. В связи с этим работы по капремонту всего жилого здания были приостановлены. Управляющая компания, ответственная за организацию ремонта, была вынуждена обратиться в суд для понуждения жителей предоставить доступ в квартиры и не препятствовать проведению работ, позволяющих обеспечить сохранение целостности конструкции дома и безопасность проживающих в нем жителей. После того как специалисты выполнят работы в оставшихся жилых помещениях, они смогут приступить к следующему этапу капремонта – усилению фундамента дома.



