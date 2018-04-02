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Спорт
 03.04.2018 07:31

Академия "Ротор" как никогда подготовилась к финальным турнирам первенства страны



Сразу три команды Академии "Ротор" этой весной примут участие в финальных турнирах первенств России. Как сообщили ИА "Высота 102" в Академии, это не только за долгие годы лучший результат среди волгоградских футбольных школ, но и самое обширное представительство из всех регионов, входящих в МОА "Черноземье". Так, уже 5 апреля в Сочи стартует финальный турнир команд 2000 г.р. В соперниках у Академии "Ротор" - ДЮСШ (Нижний Новгород), "Балаково", "Коломяги" (Санкт-Петербург), ростовский УОР и УОР-5 из Московской области. 



С 19 по 29 апреля в Москве пройдет финал среди игроков 2001 года рождения. Здесь команда Академии "Ротор" попала в группу "B", где соперниками станут новосибирская "Сибирь", столичный "Спартак" и Академия "Рамзан" (Грозный). Сине-голубые 2003 года рождения, выступающие под руководством старшего тренера Академии Андрея Дурова, проведут свой финал в Крымске в мае. Жеребьевка этого турнира на данный момент еще не состоялась. "Планы на финальные турниры у нас амбициозные, собираемся дать бой всем, включая лидеров, да они и сами давно поняли, что в Волгограде детский футбол на подъеме, никто из топ-академий не был рад попасть с нами в подгруппу", - рассказал руководитель Академии "Ротор" Артем Королев. 

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Такие данные были озвучены на совещании в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, посвященном промежуточным итогам  подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года на территории Волгоградской области в сфере гостиничных услуг». Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, всего классифицировано 311 гостиниц и иных средства размещения. По этому показателю Волгоград является лидером среди городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Кроме того, участвующие в мероприятии были проинформированы об открытии многоязычного Cаll-центра, одной из основных целью которого является обеспечение информационной, справочной и лингвистической поддержки иностранных и иногородних туристов на русском и иностранных языках, а также лингвистической поддержки экстренных служб. ...
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Аналитика 02.04.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: В Городище на трех улицах «поплыли» дворы и дома. Проблему паводка обсудили в региональном главке МЧС. В Волгограде стартовал месячник весенней уборки улиц и дворов. В жилом доме на улице Советской неожиданно для УК обвалилась лестница.   Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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Расследования 02.04.2018 18:35

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор участникам «Октябрьского джамаата», деятельность которого была пресечена в 2016 году ФСБ России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, организация была причастна к оказанию финансовой поддержки членам международных террористических организаций, в т.ч. действующим на территории Сирии. Группировка действовала на территории региона с апреля 2014 года, ее члены разделяли идеологию радикального ислама, предоставляли денежные средства на нужды незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, в том числе «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», действующих на территории Сирийской Арабской Республики. Собранные УФСБ по Волгоградской области доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора...
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Общество 02.04.2018 17:59

Первый заместитель главы администрации городского округа - город Камышин Олег Невежин и председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Алексей Камельгак подали в отставку. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении делами администрации Камышина, причина отставок – в недостаточном контроле  и организации ремонта городских дорог.  С 4 апреля 2018 года должность первого заместителя главы администрации городского округа – город Камышин займет Андрей Летов, в настоящее время возглавляющий МУП г.Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства». Он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. Исполнять обязанности председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации городского округа – город Камышин с 4 апреля 2018 года будет...
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Общество 02.04.2018 17:03

В Волгоградской области в зону паводка могут попасть еще два района В Волгоградской области 3- 4 апреля ожидается подъем уровня воды до критических отметок еще в двух реках – Бузулук и Ольховка. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк. Он сослался на экстренное предупреждение Волгоградского ЦГМС. В этой связи в зону паводка могут попасть еще Ольховский и Киквидзенский районы. Высокий уровень воды остается и в реке Кумылга, из-за чего сегодня был объявлен режим ЧС в Кумылженском районе. В настоящее время, отметил Олег Гребенюк, подъем уровня воды в Кумылге остановился, но ситуация остается напряженной. По просьбе жителей из зоны затопления вывезено 68...
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Расследования 02.04.2018 16:51

55-летний житель Жирновска зверски расправился со своей матерью. Как рассказали ИА «Высота 102» в управлении Росгвардии по Волгоградской области, раскрыть преступление помог водитель такси, который ранним утром увидел, как из окна третьего этажа в доме, расположенном на улице Ломоносова, выпала женщина. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны - старшие сержанты Александр Киселев и Сергей Хайнов -  обнаружили у подъезда труп престарелой женщины с ножевыми ранениями. Росгвардейцы, ориентируясь по открытому окну, рассчитали расположение квартиры и приняли решение ее осмотреть, однако входная дверь жилища оказалась запертой. Спустившись и еще раз осмотрев фасад дома, стражи правопорядка обнаружили, что окно, еще минуту назад...
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Спорт 02.04.2018 16:38

«Ротор-Волгоград» возвращается на родной стадион Ближайший календарный поединок в первенстве Футбольной национальной лиги "Ротор-Волгоград" проведет на родном стадионе "Зенит", где 7 апреля в 14 часов в 31-м туре соревнований команда Сергея Павлова примет воронежский "Факел". Об этом сообщили ИА «Высота 102» в клубе.  Решение о выступлении нашей дружины на домашней арене принято сегодня после визита на спортивный объект специальной Комиссии РФС по приёмке стадиона и нового административно-бытового корпуса. Осмотр и проверку спорткомплекса (в первую очередь состояние поля и качество газона) провела инспекция в составе трех представителей Футбольной национальной лиги под руководством Исполнительного Директора ФНЛ Ивана Шабанова, компанию которому при вынесении вердикта составили ведущий...
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Общество 02.04.2018 15:57

Судебные приставы помогут закончить капремонт скандального дома в Волгограде Судебных приставов вынуждена была привлечь управляющая компания, чтобы исполнить решение суда и обязать жителей нескольких  квартир дома №2 по ул. Невской пустить в свои жилища рабочих. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, ранее решением суда Центрального района жителей пяти квартир дома по улице Невской, 2 обязали предоставить доступ в свои квартиры. На данный момент его отказываются исполнить владельцы трех жилых помещений в первом и третьем подъездах. Между тем, в настоящее время необходимо завершить стяжку здания металлическими лентами в оставшихся квартирах и перейти к усилению фундамента дома. Жители двух квартир в первом и третьем подъезде не стали...
Прочитана: 3279 раз
Политика 02.04.2018 15:36

Контрольно-счетная палата Волгограда теряет своего председателя Председатель КСП Волгограда Владимир Гордин написал заявление об уходе. Как стало известно ИА «Высота 102», решение о его отставке должны принять депутаты городской думы на ближайшем заседании, которое состоится 4 апреля. С чем связано кадровое решение – пока неизвестно. В контрольно-счетной палате Волгограда Гордин трудился последние 18 лет. Ему 64 года. Согласно Уставу Волгограда, КСП является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, который образуется городской думой и ей подотчетен. КСП осуществляет контроль за исполнением бюджета Волгограда, проводит экспертизу проектов городской казны, а также следит за эффективностью и законностью использования данных средств.
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Происшествия 02.04.2018 14:55

Следователи изучают обстоятельства смерти 86-летней жительницы города Жирновск. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, тело пенсионерки было обнаружено накануне у одного из домов, расположенных на улице Лермонтова. Судебно-медицинские эксперты диагностировали у погибшей множественные телесные повреждения, характерные для падения с высоты, а также колото-резаную рану виска. По подозрению в убийстве задержан 55-летний сын погибшей. Известно, что мужчина является безработным, злоупотребляет спиртным. К приезду следственно-оперативной группы он находился в квартире в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, а правоохранителей встретил с ножом в руке. При попытке задержания мужчина попытался совершить суицид, ткнув себя в грудь ножом. К счастью, ранение...
Прочитана: 3828 раз
Расследования 02.04.2018 14:04

Оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на покупателя машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 25 января 2018 года, когда в полицию города Волгограда обратился 48-летний житель Ростовской области. Мужчина рассказал, что по объявлению на интернет-сайте нашел выгодное предложение о продаже в Волгограде автомашины «Хендэ Солярис». С этой целью он приехал в Дзержинский район. На ул.Космонавтов его встретили двое мужчин, показали автомашину и документы на нее, после чего он заплатил 465 тысяч рублей и обе стороны подписали договор купли-продажи. Однако, сев в салон купленной иномарки, заявитель почувствовал, что ему в лицо распылили слезоточивый...
Прочитана: 3010 раз
Общество 02.04.2018 13:26

"It's all right": Волгоградские полицейские во время ЧМ-2018 защитят иностранцев от происшествий В Волгограде создадут специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля – время проведения ЧМ-2018. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. А в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи по распоряжению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева будут созданы спецподразделения туристической полиции. В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы. Комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД России,...
Прочитана: 2729 раз
Общество 02.04.2018 13:02

Глава Кумылженского района Волгоградской области: «Жители встретили большую воду без паники» Глава Кумылженского района Волгоградской области Валерий Денисов рассказал, что происходит в настоящее время в райцентре, где сегодня был объявлен режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Кумылга. Как рассказал Валерий Владимирович, в опасной зоне в станице Кумылженская оказались 302 домовладения, однако подтоплены лишь придомовые участки, в самих домах воды нет, поэтому электричество отключать не пришлось. «Всего в этих домах проживают 754 человека, почти все остались дома, эвакуации не проводилось.  При необходимости осуществляем подвоз продуктов. Сейчас вывозим скот из личных подворий», - рассказал глава района. По словам Валерия Владимировича, подобные ситуации частенько происходят в...
Прочитана: 3344 раз
Происшествия 02.04.2018 12:23

Вешние воды залили дома и подворья в Городище Волгоградской области Около десяти домов и подворий оказались затоплены в ночь с воскресенья на понедельник в Городище, сообщает ИА "Высота 102". Вода пришла к жителям улиц Химической, Камышовой и переулка Центральный. Вешние воды пришли по руслу Мокрой Мечетки.  Уровень воды, по словам местных жителей, начал подниматься вечером и к ночи местами превысил метр. В затопленных домах вода поднималась до 30-40 сантиметров. Ночью людям пришлось эвакуировать семьи и рыть обводные канавы.  С утра уровень воды начал снижаться, но и днем местами он превышает полметра. В доме Равшана Хасанова, в комнатах первого этажа, вода покрывает полы десятисантиметровым слоем. Но ночью ее уровень...
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Происшествия 02.04.2018 12:04

Режим ЧС введен в одном из районов Волгоградской области из-за паводка Сегодня на территории Кумылженского района Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за критического подъема уровня воды в реке Кумылга. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном МЧС, в результате в зону подтопления попали 302 придворовых участка и 25 домовладений с населением 754 человека, из них 155 детей. Развернуты два пункта временного размещения в средних образовательных школах №1 и №2 ст. Кумылженской общей вместимостью 800 человек. Силы и средства Главного управления МЧС России по Волгоградской области переведены в режим повышенной готовности. Развернут межведомственный оперативный штаб. Контроль гидрологической обстановки осуществляют оперативные группы 10 отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской...
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