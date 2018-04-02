







Сразу три команды Академии "Ротор" этой весной примут участие в финальных турнирах первенств России. Как сообщили ИА "Высота 102" в Академии, это не только за долгие годы лучший результат среди волгоградских футбольных школ, но и самое обширное представительство из всех регионов, входящих в МОА "Черноземье". Так, уже 5 апреля в Сочи стартует финальный турнир команд 2000 г.р. В соперниках у Академии "Ротор" - ДЮСШ (Нижний Новгород), "Балаково", "Коломяги" (Санкт-Петербург), ростовский УОР и УОР-5 из Московской области.













С 19 по 29 апреля в Москве пройдет финал среди игроков 2001 года рождения. Здесь команда Академии "Ротор" попала в группу "B", где соперниками станут новосибирская "Сибирь", столичный "Спартак" и Академия "Рамзан" (Грозный). Сине-голубые 2003 года рождения, выступающие под руководством старшего тренера Академии Андрея Дурова, проведут свой финал в Крымске в мае. Жеребьевка этого турнира на данный момент еще не состоялась. "Планы на финальные турниры у нас амбициозные, собираемся дать бой всем, включая лидеров, да они и сами давно поняли, что в Волгограде детский футбол на подъеме, никто из топ-академий не был рад попасть с нами в подгруппу", - рассказал руководитель Академии "Ротор" Артем Королев.



