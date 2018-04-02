|Политика
|02.04.2018 15:36
Контрольно-счетная палата Волгограда теряет своего председателя
Председатель КСП Волгограда Владимир Гордин написал заявление об уходе. Как стало известно ИА «Высота 102», решение о его отставке должны принять депутаты городской думы на ближайшем заседании, которое состоится 4 апреля.
С чем связано кадровое решение – пока неизвестно. В контрольно-счетной палате Волгограда Гордин трудился последние 18 лет. Ему 64 года.
Согласно Уставу Волгограда, КСП является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, который образуется городской думой и ей подотчетен. КСП осуществляет контроль за исполнением бюджета Волгограда, проводит экспертизу проектов городской казны, а также следит за эффективностью и законностью использования данных средств.
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|Общество
|02.04.2018 17:59
Первый заместитель главы администрации городского округа - город Камышин Олег Невежин и председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Алексей Камельгак подали в отставку. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении делами администрации Камышина, причина отставок – в недостаточном контроле и организации ремонта городских дорог. С 4 апреля 2018 года должность первого заместителя главы администрации городского округа – город Камышин займет Андрей Летов, в настоящее время возглавляющий МУП г.Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства». Он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства. Исполнять обязанности председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации городского округа – город Камышин с 4 апреля 2018 года будет...
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|Расследования
|02.04.2018 17:28
Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор участникам «Октябрьского джамаата», деятельность которого была пресечена в 2016 году ФСБ России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, организация была причастна к оказанию финансовой поддержки членам международных террористических организаций, в т.ч. действующим на территории Сирии. Группировка действовала на территории региона с апреля 2014 года, ее члены разделяли идеологию радикального ислама, предоставляли денежные средства на нужды незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций, в том числе «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», действующих на территории Сирийской Арабской Республики. Собранные УФСБ по Волгоградской области доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора...
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|Общество
|02.04.2018 17:03
В Волгоградской области 3- 4 апреля ожидается подъем уровня воды до критических отметок еще в двух реках – Бузулук и Ольховка. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк. Он сослался на экстренное предупреждение Волгоградского ЦГМС. В этой связи в зону паводка могут попасть еще Ольховский и Киквидзенский районы. Высокий уровень воды остается и в реке Кумылга, из-за чего сегодня был объявлен режим ЧС в Кумылженском районе. В настоящее время, отметил Олег Гребенюк, подъем уровня воды в Кумылге остановился, но ситуация остается напряженной. По просьбе жителей из зоны затопления вывезено 68...
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|Расследования
|02.04.2018 16:51
55-летний житель Жирновска зверски расправился со своей матерью. Как рассказали ИА «Высота 102» в управлении Росгвардии по Волгоградской области, раскрыть преступление помог водитель такси, который ранним утром увидел, как из окна третьего этажа в доме, расположенном на улице Ломоносова, выпала женщина. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны - старшие сержанты Александр Киселев и Сергей Хайнов - обнаружили у подъезда труп престарелой женщины с ножевыми ранениями. Росгвардейцы, ориентируясь по открытому окну, рассчитали расположение квартиры и приняли решение ее осмотреть, однако входная дверь жилища оказалась запертой. Спустившись и еще раз осмотрев фасад дома, стражи правопорядка обнаружили, что окно, еще минуту назад...
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|Спорт
|02.04.2018 16:38 (Обновлено: 02.04.2018 16:50)
Ближайший календарный поединок в первенстве Футбольной национальной лиги "Ротор-Волгоград" проведет на родном стадионе "Зенит", где 7 апреля в 14 часов в 31-м туре соревнований команда Сергея Павлова примет воронежский "Факел". Об этом сообщили ИА «Высота 102» в клубе. Решение о выступлении нашей дружины на домашней арене принято сегодня после визита на спортивный объект специальной Комиссии РФС по приёмке стадиона и нового административно-бытового корпуса. Осмотр и проверку спорткомплекса (в первую очередь состояние поля и качество газона) провела инспекция в составе трех представителей Футбольной национальной лиги под руководством Исполнительного Директора ФНЛ Ивана Шабанова, компанию которому при вынесении вердикта составили ведущий...
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|Общество
|02.04.2018 15:57 (Обновлено: 02.04.2018 16:21)
Судебных приставов вынуждена была привлечь управляющая компания, чтобы исполнить решение суда и обязать жителей нескольких квартир дома №2 по ул. Невской пустить в свои жилища рабочих. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, ранее решением суда Центрального района жителей пяти квартир дома по улице Невской, 2 обязали предоставить доступ в свои квартиры. На данный момент его отказываются исполнить владельцы трех жилых помещений в первом и третьем подъездах. Между тем, в настоящее время необходимо завершить стяжку здания металлическими лентами в оставшихся квартирах и перейти к усилению фундамента дома. Жители двух квартир в первом и третьем подъезде не стали...
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|Расследования
|02.04.2018 15:20
К 2,5 годам колонии общего режима приговорил Ворошиловский районный суд волгоградца Андрея Фиалкина, признанного виновным в групповом мошенничестве. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с августа по декабрь 2015 года знакомый Фиалкина обзванивал пожилых людей и под видом сотрудника правоохранительных органов требовал деньги за освобождение их задержанных родственников. Размер "выкупа" варьировался от 20 до 200 тысяч рублей. Сам Фиалкин выезжал к жертвам и забирал деньги. Всего мошенникам удалось обмануть 15 человек. Их добыча составила около 1,5 миллиона рублей. Свою вину Фиалкин полностью признал. Уголовное дело расследовали сотрудники СО-5 УМВД России по Волгограду.
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|Общество
|02.04.2018 15:16
В инспекции госстройнадзора Волгоградской области прояснили ситуацию, связанную с сообщением ведомства о приостановке в судебном порядке деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, сообщает ИА «Высота 102». Так, решением арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12- 32660/2017, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, приостановлено на три месяца осуществление деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, ООО "Строительные системы", являющегося застройщиком многоквартирных домов по ул. Чулкова, 1, 3, 5, 7, 16; пер. Гайворонский, 11 в г. Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области. Перечисленные дома входят в состав жилого комплекса "Изумрудный город". В то же...
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|Происшествия
|02.04.2018 14:55 (Обновлено: 02.04.2018 14:56)
Следователи изучают обстоятельства смерти 86-летней жительницы города Жирновск. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, тело пенсионерки было обнаружено накануне у одного из домов, расположенных на улице Лермонтова. Судебно-медицинские эксперты диагностировали у погибшей множественные телесные повреждения, характерные для падения с высоты, а также колото-резаную рану виска. По подозрению в убийстве задержан 55-летний сын погибшей. Известно, что мужчина является безработным, злоупотребляет спиртным. К приезду следственно-оперативной группы он находился в квартире в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, а правоохранителей встретил с ножом в руке. При попытке задержания мужчина попытался совершить суицид, ткнув себя в грудь ножом. К счастью, ранение...
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|Расследования
|02.04.2018 14:23
К 8 годам лишения свободы в колонии строго режима приговорен житель Калачевского района за избиение своей сожительницы до смерти. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, осужденный и его защитник пытались обжаловать приговор, добиться переквалификации преступления на менее тяжкое - с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ) на причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Но суд оставил их жалобу без удовлетворения. По материалам дела, безработный житель района после встречи Нового года избил свою сожительницу, которую приревновал. Он нанес женщине 18 ударов кулаками по голове, груди, животу...
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|Расследования
|02.04.2018 14:04
Оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на покупателя машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 25 января 2018 года, когда в полицию города Волгограда обратился 48-летний житель Ростовской области. Мужчина рассказал, что по объявлению на интернет-сайте нашел выгодное предложение о продаже в Волгограде автомашины «Хендэ Солярис». С этой целью он приехал в Дзержинский район. На ул.Космонавтов его встретили двое мужчин, показали автомашину и документы на нее, после чего он заплатил 465 тысяч рублей и обе стороны подписали договор купли-продажи. Однако, сев в салон купленной иномарки, заявитель почувствовал, что ему в лицо распылили слезоточивый...
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|Общество
|02.04.2018 13:26
В Волгограде создадут специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля – время проведения ЧМ-2018. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. А в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи по распоряжению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева будут созданы спецподразделения туристической полиции. В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы. Комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД России,...
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|Общество
|02.04.2018 13:02
Глава Кумылженского района Волгоградской области Валерий Денисов рассказал, что происходит в настоящее время в райцентре, где сегодня был объявлен режим ЧС из-за подъема уровня воды в реке Кумылга. Как рассказал Валерий Владимирович, в опасной зоне в станице Кумылженская оказались 302 домовладения, однако подтоплены лишь придомовые участки, в самих домах воды нет, поэтому электричество отключать не пришлось. «Всего в этих домах проживают 754 человека, почти все остались дома, эвакуации не проводилось. При необходимости осуществляем подвоз продуктов. Сейчас вывозим скот из личных подворий», - рассказал глава района. По словам Валерия Владимировича, подобные ситуации частенько происходят в...
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|Происшествия
|02.04.2018 12:23
Около десяти домов и подворий оказались затоплены в ночь с воскресенья на понедельник в Городище, сообщает ИА "Высота 102". Вода пришла к жителям улиц Химической, Камышовой и переулка Центральный. Вешние воды пришли по руслу Мокрой Мечетки. Уровень воды, по словам местных жителей, начал подниматься вечером и к ночи местами превысил метр. В затопленных домах вода поднималась до 30-40 сантиметров. Ночью людям пришлось эвакуировать семьи и рыть обводные канавы. С утра уровень воды начал снижаться, но и днем местами он превышает полметра. В доме Равшана Хасанова, в комнатах первого этажа, вода покрывает полы десятисантиметровым слоем. Но ночью ее уровень...
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|Общество
|02.04.2018 12:12
Постановлением главы региона в Волгоградской области введен режим повышенной готовности всех сил и средств в связи с паводком. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. В связи с резким повышением среднесуточных температур и обильным таянием снега глава региона поставил задачи по организации круглосуточной работы гидрологических постов на прибрежных территориях водоемов, а также по оперативной передаче данных в комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. Руководству муниципальных образований, территория которых попадает в зону возможного подтопления, поручено привести в готовность пункты временного размещения. В случае осложнения ситуации обеспечить эвакуацию населения, оказать меры социальной поддержки пострадавшим. Главам муниципальных...
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