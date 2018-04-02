Контрольно-счетная палата Волгограда теряет своего председателя





Председатель КСП Волгограда Владимир Гордин написал заявление об уходе. Как стало известно ИА «Высота 102», решение о его отставке должны принять депутаты городской думы на ближайшем заседании, которое состоится 4 апреля.

С чем связано кадровое решение – пока неизвестно. В контрольно-счетной палате Волгограда Гордин трудился последние 18 лет. Ему 64 года.

Согласно Уставу Волгограда, КСП является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, который образуется городской думой и ей подотчетен. КСП осуществляет контроль за исполнением бюджета Волгограда, проводит экспертизу проектов городской казны, а также следит за эффективностью и законностью использования данных средств.



