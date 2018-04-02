В инспекции госстройнадзора Волгоградской области прояснили ситуацию, связанную с сообщением ведомства о приостановке в судебном порядке деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, сообщает ИА «Высота 102».

Так, решением арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12- 32660/2017, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, приостановлено на три месяца осуществление деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, ООО "Строительные системы", являющегося застройщиком многоквартирных домов по ул. Чулкова, 1, 3, 5, 7, 16; пер. Гайворонский, 11 в г. Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области.

Перечисленные дома входят в состав жилого комплекса "Изумрудный город".

В то же время, на территории г. Краснослободск застройщиками ООО РЦ "Око" и ООО "Заречье" осуществляется строительство жилого комплекса "Заречье". В отношении указанных застройщиков инспекцией не подавались в арбитражный суд какие-либо заявления. Жалоб и заявлений на застройщиков жилого комплекса "Заречье" ООО РЦ "Око и ООО "Заречье" на настоящий момент в инспекцию не поступало.



