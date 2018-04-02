В Волгоградской области подозреваемого в убийстве пенсионерки проверят на полиграфе

Следователи изучают обстоятельства смерти 86-летней жительницы города Жирновск. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, тело пенсионерки было обнаружено накануне у одного из домов, расположенных на улице Лермонтова. Судебно-медицинские эксперты диагностировали у погибшей множественные телесные повреждения, характерные для падения с высоты, а также колото-резаную рану виска. По подозрению в убийстве задержан 55-летний сын погибшей. Известно, что мужчина является безработным, злоупотребляет спиртным. К приезду следственно-оперативной группы он находился в квартире в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, а правоохранителей встретил с ножом в руке. При попытке задержания мужчина попытался совершить суицид, ткнув себя в грудь ножом. К счастью, ранение оказалось не проникающим. В ходе осмотра места происшествия в кухне жилища, в том числе на ручке оконной створки и подоконника, следователями обнаружены обильные следы крови. Мужчина своей вины не признает, ссылаясь на то, что ничего не помнит. В ближайшее время мужчине будет проведено психофизиологическое исследование с использование полиграфа.



