К 8 годам лишения свободы в колонии строго режима приговорен житель Калачевского района за избиение своей сожительницы до смерти. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение Волгоградского облсуда, осужденный и его защитник пытались обжаловать приговор, добиться переквалификации преступления на менее тяжкое - с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ) на причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Но суд оставил их жалобу без удовлетворения.

По материалам дела, безработный житель района после встречи Нового года избил свою сожительницу, которую приревновал. Он нанес женщине 18 ударов кулаками по голове, груди, животу и телу. Свидетелем стал несовершеннолетний ребенок женщины, который подтвердил в суде, что его мать избил именно сожитель. Потерпевшая получила серьезную травму головы, от которой скончалась через несколько дней. Преступление мужчина совершил в состоянии сильного алкогольного опьянения.



